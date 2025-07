AYO Spa inaugura no Recife com proposta de experiência premium e refúgio sensorial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Recife acaba de ganhar um novo espaço dedicado ao autocuidado e ao relaxamento. O AYO Spa foi oficialmente inaugurado nesta quarta-feira (24), com um coquetel na Galeria João Roma, em Boa Viagem. Assinado por Carol Vaisman, o evento marcou a chegada do spa à cidade, reunindo convidados e nomes conhecidos da sociedade recifense.

Mais do que um centro de estética, o AYO se apresenta como um verdadeiro refúgio sensorial. A proposta é oferecer experiências que promovem o bem-estar integral, com terapias voltadas para o corpo e a mente. O espaço conta com nove salas de atendimento, incluindo ambientes exclusivos como a sala do ritual a dois, head spa, sala da gestante, da noiva e uma sala de tatame. Os serviços incluem desde tratamentos faciais e corporais até banhos terapêuticos, drenagens e protocolos próprios da casa.

Entre os idealizadores do projeto, estavam presentes Ricardo Malta, Camila Malta e Virginia Carvalho. O evento também contou com a presença de personalidades locais como Lana Bandeira, Giovanna Zirpoli, Paula Malta, Giovana e Paula Peixoto, Rafa Torres e Dulce Gayoso.