O espetáculo A Última Sessão de Freud com Odilon Wagner e Marcelo Airoldi chega ao Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Depois de conquistar plateias por todo o Brasil, com mais de 130 mil espectadores e 300 apresentações, o espetáculo A Última Sessão de Freud retorna ao Recife para uma nova temporada na cidade, comprovando seu sucesso de público. As sessões acontecem nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2025, no Teatro do Parque, no Centro do Recife.

Dirigido por Elias Andreato, com texto do premiado autor americano Mark St. Germain, a montagem é estrelada por Odilon Wagner (indicado aos prêmios Shell, APCA e Bibi Ferreira por este trabalho) como Sigmund Freud, e Marcello Airoldi, no papel de C.S. Lewis. A peça estreou em 2022 e se tornou um fenômeno do teatro brasileiro, reunindo humor, inteligência e emoção em um diálogo fictício que faz refletir sobre a fé, a razão e os dilemas humanos com dois dos maiores pensadores do século 20.

O público recifense, que lotou as temporadas anteriores, terá mais uma oportunidade de se encantar com a história que coloca frente a frente Freud, o pai da psicanálise e cético convicto, e C.S. Lewis, escritor britânico, ex-ateu e defensor da fé cristã. No gabinete do psicanalista, em Londres, os dois discutem, com sarcasmo, ironia e paixão, temas como a existência de Deus, o sentido da vida, a morte, o amor, a sexualidade e a própria natureza humana — um texto profundo e envolvente, temperado com sagacidade e humor, que desafia tanto crentes quanto ateus.

Para Odilon Wagner, interpretar Freud é uma experiência única: Construir esse personagem foi vibrante desde a primeira leitura. Foram meses estudando sua vida e personalidade para trazer um recorte fiel do último ano desse gênio do século 20.

O cenário, assinado por Fábio Namatame (indicado ao Prêmio Shell), recria com detalhes o consultório onde Freud viveu exilado em Londres, em 1939, durante a Segunda Guerra Mundial. A montagem privilegia a força da palavra e a interpretação dos atores para emocionar a plateia.

Para o diretor Elias Andreato, O teatro é a arte de despertar sentimentos. É prazeroso brincar de ser outro, com figurino de época, jogando com ficção e realidade. É uma realização para qualquer artista.

Os ingressos estão à venda pelo site www.freud.art.br e pela Sympla, além da bilheteria do Teatro do Parque nos dias das sessões.

SERVIÇO