Juliana Lins recebe Martins no primeiro episódio do projeto ‘Por Dentro’

Em um reencontro com a sensibilidade e a essência das pessoas, Juliana Lins estreia neste mês de julho o projeto Por Dentro, com Juliana Lins. No episódio de abertura, ela recebe o cantor Martins, uma das grandes revelações do Coletivo Reverbo, para uma conversa intimista que promete emocionar.

A proposta da série é lançar um olhar afetuoso sobre figuras públicas, revelando suas histórias, sentimentos e camadas mais humanas. No segundo episódio, quem assume o lugar de convidado é o artista plástico Aslan Cabral.

Logo do projeto 'Por Dento, com Juliana Lins' - Divulgação

'Por Dentro, com Juliana Lins'

Mais do que entrevistas, o projeto Por Dentro, com Juliana Lins se propõe a ser uma experiência de escuta, afeto e beleza. Idealizado e apresentado por Juliana Lins, o programa estreia neste mês de julho como uma collab com o Jornal do Commercio, por meio do blog Social1. Os episódios em vídeo poderão ser acompanhados pelos perfis do Instagram @pordentrocomjulianalins e @blogsocial1.

O projeto nasce do desejo de Juliana de ir além das aparências e se conectar com a essência de cada convidado. “Quero falar de arte, de memória, de vida. Do que nos humaniza num mundo cada vez mais automático. Cada encontro será registrado com o mesmo cuidado e beleza que coloco em tudo o que faço — e, acima de tudo, com amor”, afirma.

Na proposta de Por Dentro, o que move, inspira e emociona ganha espaço. A cada episódio, Juliana conduz conversas sinceras com figuras que tocam o público de alguma forma — seja por sua trajetória artística, sua contribuição à cultura ou pela forma como inspiram quem os acompanha.

“Minha alma sempre esteve voltada para o que é essência: a cultura, o afeto, o que verdadeiramente nos torna humanos”, conta. A trajetória de Juliana Lins sempre foi marcada por essa busca. Desde os tempos da Livro 7, ícone da cena literária recifense onde cresceu, até os projetos da Vila 7 e da V7 Comunicação, seu trabalho é reconhecido por unir estética, emoção e propósito.



Juliana Lins recebe Martins no primeiro episódio do projeto ‘Por Dentro’ - Dayvison Nunes

Mas Por Dentro revela também um outro lado de Juliana, herança viva da sua família ligada às letras e ao jornalismo. “A vontade de enxergar o lado bom das pessoas, de tocar corações com o que é verdadeiro e, com isso, inspirar outros a descobrirem seus próprios potenciais, sempre pulsou em mim”, diz.

Com um olhar sensível, Juliana promete transformar cada episódio em um convite à empatia. “Vamos lembrar que, por trás de cada nome, existe uma história viva — pronta para tocar, transformar e iluminar outras vidas.”