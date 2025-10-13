Economia do Nordeste: debate na Rádio Jornal destaca investimentos, competitividade e desafios estruturais
Representantes do governo e ex-superintendentes da Sudene discutiram os caminhos para o desenvolvimento econômico de Pernambuco e do Nordeste
A Rádio Jornal promoveu, nesta segunda-feira (13), um novo debate da série especial sobre a economia do Nordeste, reunindo nomes da política e do setor produtivo.
Participaram do programa a secretária executiva de Atração de Investimentos e Estudos Econômicos de Pernambuco, Amanda Aires; o empresário e superintendente da Sudene, Douglas Cintra; e o ex-deputado federal e ex-superintendente da Sudene, Danilo Cabral. A mediação foi conduzida pela jornalista Natália Ribeiro.
Ao longo do programa, os convidados discutiram as perspectivas de crescimento da região, o papel dos investimentos públicos e privados, os gargalos de infraestrutura e o desafio da competitividade entre os Estados nordestinos.
Nordeste como parte da solução do Brasil
Abrindo o debate, Danilo Cabral ressaltou o protagonismo da região no cenário nacional e a necessidade de fortalecer políticas de longo prazo.
“O Nordeste é parte da solução do Brasil”, afirmou. “Avançamos muito, não somos mais o Nordeste da fome e da miséria. Temos uma janela de oportunidade para aproveitar esse novo momento de retomada dos investimentos no País”.
O ex-deputado destacou, no entanto, que ainda há concentração do desenvolvimento em poucos Estados.
“O crescimento econômico está concentrado em Pernambuco, Bahia e Ceará, que respondem por cerca de 60% dos investimentos. Nosso desafio é levar esse desenvolvimento também para o interior do Nordeste”, avaliou.
Investimentos e competitividade
A secretária Amanda Aires apresentou os números mais recentes sobre investimentos em Pernambuco, ressaltando o papel do Estado na atração de novos empreendimentos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Estamos em um momento importante. Pernambuco desponta como polo de investimentos em matriz energética, com empresas nacionais e internacionais apostando na nossa infraestrutura. Até 2026, teremos R$ 35 bilhões em investimentos privados e R$ 26 bilhões em investimentos públicos”, informou.
Segundo ela, os recursos públicos contemplam obras em rodovias, escolas, creches e sistemas de abastecimento de água, enquanto os investimentos privados estão concentrados em energia limpa e indústria automotiva.
“Nosso objetivo é que o crescimento econômico se traduza em desenvolvimento real. Queremos que o PIB cresça, mas, sobretudo, que a vida das pessoas melhore”, reforçou.
Obras estruturantes e infraestrutura
Entre as obras prioritárias para o governo estadual, Amanda destacou a Transnordestina, o Arco Metropolitano Sul e o programa Pernambuco na Estrada, que prevê a requalificação de 1.500 km de rodovias.
“A Transnordestina é uma prioridade da governadora. As licitações já foram abertas e a expectativa é de avanço nos próximos meses. Também estamos concluindo o Arco Metropolitano Sul, com R$ 650 milhões investidos, e ampliando a duplicação da BR-232”, explicou.
A secretária ainda mencionou o investimento em cinco novas maternidades e em infraestrutura hídrica voltada ao Agreste e Sertão.
“São obras que pensam o desenvolvimento de forma ampla, com impacto econômico, mas também social, garantindo qualidade de vida para a população”, completou.
Planejamento e o papel da iniciativa privada
O superintendente da Sudene, Douglas Cintra, defendeu que o desenvolvimento do Nordeste depende de planejamento integrado e de uma parceria sólida entre o poder público e a iniciativa privada.
“Não há desenvolvimento isolado. É preciso unir lideranças políticas, empresariais e sociais para pensar o Nordeste como um todo”, afirmou.
Segundo Cintra, o setor privado precisa de previsibilidade para investir.
“A iniciativa privada só coloca dinheiro onde há planejamento e infraestrutura. Sem isso, a gente perde oportunidades. Um bom planejamento público é a ponte que permite o investimento privado”, disse.
Ele também chamou atenção para o desperdício de potencial energético na região.
“Temos sol e vento em abundância, mas falta infraestrutura de transmissão. Estamos produzindo energia limpa que, muitas vezes, não conseguimos escoar. É como se estivéssemos jogando energia fora”, criticou.
Reforma tributária e competitividade
Os debatedores também trataram dos impactos da reforma tributária na economia nordestina. Para Danilo Cabral, a mudança exigirá melhor formação de mão de obra, inovação e logística eficiente, sob pena de acentuar desigualdades regionais.
“Enquanto não tivermos igualdade de condições, os incentivos fiscais ainda são necessários. Mas o foco precisa ser a criação de um ambiente competitivo sustentável, com infraestrutura e educação de qualidade”, afirmou.
Pernambuco e o dever de liderar
Encerrando o programa, Danilo Cabral reforçou o papel histórico de Pernambuco como referência de liderança e protagonismo regional.
“Esse é um Estado que nasceu para liderar, não para ser liderado. Temos o dever histórico de recuperar esse protagonismo. O desenvolvimento é uma tarefa coletiva: do governo, das empresas, das universidades e da sociedade”, declarou.
Douglas Cintra concluiu reforçando a importância da educação econômica e política da população.
“A economia faz parte da vida das pessoas. Quanto mais a população compreender isso, melhor vai cobrar e participar das decisões que moldam o futuro da nossa região”, encerrou.