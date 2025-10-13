fechar
Podcast | Notícia

A economia do nordeste

Por Rádio Jornal Publicado em 13/10/2025 às 12:49
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã - Debate da Super Manhã

Debate da Super Manhã: Com características únicas, a economia no Nordeste apresenta influencia da diversidade geográfica, climática e cultural da região, impactando diretamente a estrutura produtiva.

No debate desta segunda-feira (13), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre as fontes orçamentárias dos estados, o desenvolvimento de cada governo e as ações e estratégicas de crescimento socioeconômico nordestino

Participam a secretária executiva de Atração de Investimentos e Estudos Econômicos de Pernambuco, Amanda Aires, o empresário, ex-senador e ex-superintendente da Sudene, Douglas Cintra, e o ex-deputado federal, Danilo Cabral.

Leia também

Uma nação cansada de sua própria bondade
opinião

Uma nação cansada de sua própria bondade
Exposição de crianças e adolescentes na internet

Exposição de crianças e adolescentes na internet

Compartilhe

Tags