fechar
Economia | Notícia

Dia do Nordestino: Trens da Transnordestina começam a rodar em outubro, no Ceará; enquanto Pernambuco aguarda retomada das obras

O traçado principal (1.206 km) parte de Eliseu Martins (PI) rumo ao Porto do Pecém (CE), cruzando 53 municípios e criando um corredor de transporte

Por Adriana Guarda Publicado em 08/10/2025 às 8:00
Os 1,2 mil km de ferrovia ligando Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém (CE) vai custar R$ 15 bilhões
Os 1,2 mil km de ferrovia ligando Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém (CE) vai custar R$ 15 bilhões - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A infraestrutura é a engrenagem-mestra do desenvolvimento. Sustenta a produção, conecta o interior a cidades e portos e reduz o custo que afasta o Nordeste da competitividade. Uma das principais obras de infraestrutura executadas no Brasil, a Transnordestina inicia fase de testes agora em outubro, quase 20 anos após o início das obras, em 2006. Essa etapa começa no percurso Ceará-Piauí, enquanto Pernambuco aguarda, também para este mês, o lançamento do edital para o trecho Salgueiro–Suape.

Os trens vão começar a rodar no traçado principal da ferrovia, que parte da cidade de Eliseu Martins, no Piauí, e segue até o Complexo do Pecém, no Ceará. São 1.206 km de linha férrea cruzando 53 municípios. As obras devem ser concluídas em 2027, segundo a Transnordestina Logística S.A., subsidiária da CSN que vai explorar a ferrovia por 30 anos.

A Transnordestina vai criar um corredor para movimentar cargas como grãos, fertilizantes, cimento, combustíveis e minério, reduzindo a dependência rodoviária. Além disso, vai garantir escala, previsibilidade e contribuir para a redução da emissão de gases do efeito estufa. Uma das áreas de interesse comercial da ferrovia é a região conhecida como Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), considerada a nova fronteira do agronegócio no País.

“A Transnordestina é um projeto essencial para o Nordeste, porque traz desenvolvimento, novos negócios e maior facilidade de transporte. A ferrovia precisa ser um projeto de Estado, de nação. No mundo todo, ela é essencial e, no Brasil, não pode ser diferente. Nenhum país desenvolvido prescinde desse modal. No passado, o País tomou uma decisão equivocada ao desmontar os trilhos. Hoje é clara a necessidade estratégica deles”, defende o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre.

Ele destaca que os países que mais crescem, especialmente na Ásia, estão construindo novas linhas férreas. “Isso reduz custos logísticos, aumenta a competitividade e retira milhares de caminhões das rodovias”, reforça.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Recuperar o atraso

O projeto inicial da ferrovia previa a ligação entre Piauí, Ceará e Pernambuco por meio de 1.728 km de trilhos. Em dezembro de 2022, nos últimos dias do governo Jair Bolsonaro, a CSN assinou um aditivo de contrato com o governo federal retirando o trecho Salgueiro–Suape do traçado.

“Há um compromisso do presidente Lula e do governo federal de que a Transnordestina seguirá até o Porto de Suape. Em articulação com lideranças políticas e institucionais do Estado, o governo atual recolocou o trecho pernambucano como projeto estratégico”, destaca Alexandre.

Assegurar a retomada é essencial, mas não diminui a desvantagem de Pernambuco. Em dezembro, completam-se três anos desde que o trecho local foi retirado da concessão. Sem falar que as obras estão paradas desde 2016, prestes a completar dez anos.

O diretor operacional da Anelog (Associação Nordestina de Logística), Marcílio Cunha, alerta que, historicamente, as ferrovias são construídas do porto para o interior, e não o contrário, como está sendo feito em Salgueiro–Suape. Isso porque já seria possível transportar carga do porto até pontos concluídos da ferrovia.

Suape e a ferrovia

“A Transnordestina vai possibilitar o escoamento dos produtos do Polo Petroquímico de Suape até a cidade de Salgueiro, onde pode ser criado um terminal terrestre de distribuição de derivados de petróleo. O projeto visa atender aos combustíveis partindo do porto de trem em direção ao município. Os caminhões-tanque que hoje realizam toda a distribuição de combustíveis no Nordeste continuarão atuando a partir de Salgueiro, num raio de 250 km, fornecendo 150 mil m³ de combustíveis mensalmente”, analisa Cunha.

O presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto, destaca o momento de expansão que o terminal pernambucano vive, tanto na área portuária quanto na industrial, e reforça a importância da ferrovia para consolidar Suape como um hub portuário.

“Houve um período em que a classe política pernambucana se afastou da pauta ferroviária, mas a governadora Raquel Lyra retomou esse protagonismo. O trecho pernambucano da Transnordestina está sendo reativado, o que é fundamental para o escoamento de grãos e minérios”, reforça.

Infraestrutura e incentivos fiscais

O economista e sócio da Ceplan Consultoria, Jorge Jatobá, alerta para a necessidade de avanço dos projetos de infraestrutura no Nordeste diante do cenário futuro.

“A infraestrutura é cada vez mais fundamental para garantir o crescimento sustentável da região, sobretudo após a retirada dos incentivos fiscais em decorrência da Lei Complementar 160 e da reforma tributária. A melhoria da infraestrutura será essencial para atrair novas empresas, em conjunto com a qualificação da força de trabalho e o fortalecimento da capacidade de inovar em processos e produtos”, destaca.

“A infraestrutura sempre foi um fator decisivo para o desenvolvimento de qualquer país ou região, mas as circunstâncias atuais, com o advento da reforma tributária, tornam a qualidade dessa infraestrutura determinante para o crescimento do Nordeste”, ressalta.

 

Leia também

Dia do Nordestino: Cinema da região rompe estereótipos e revela vários Nordestes ao mundo
CINEMA

Dia do Nordestino: Cinema da região rompe estereótipos e revela vários Nordestes ao mundo
A força de uma região tecnológica que impulsiona a inovação
INOVAÇÃO

A força de uma região tecnológica que impulsiona a inovação

Compartilhe

Tags