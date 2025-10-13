UPE e UNICAP promovem debate sobre os rumos do Brasil em 2026 e o novo cenário geopolítico mundial
Especialistas se reunem nesta terça (14) para discutir o papel do Brasil no cenário global e os rumos políticos e econômicos do país nos próximos anos
Nesta terça-feira (14), às 19h, o auditório Dom Helder Câmara (Bloco A) da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) será palco do evento "Brasil 2026: Desafios Internos e Mudanças Geopolíticas", promovido pela FCAP/UPE em parceria com o curso de Direito da UNICAP. A proposta é discutir os principais desafios que o país enfrentará nos próximos anos, considerando o contexto político, econômico e internacional.
O encontro gratuito e aberto ao público reunirá especialistas de destaque para uma mesa-redonda que promete aprofundar temas cruciais para o futuro do Brasil. A abertura será conduzida pelo professor Durval Lins, diretor da FCAP/UPE e docente da UNICAP. A mediação ficará por conta do professor Felipe Sarinho, também da UNICAP.
Ordem das exposições
A primeira apresentação será do professor Mauro Ferreira Lima (UPE), que trará uma análise crítica sobre os impactos das sanções econômicas impostas pelo governo Trump e como essas medidas vêm afetando não apenas a economia brasileira, mas também a relação entre Brasil e Estados Unidos. Segundo o professor.
Na sequência, o professor Sérgio Buarque (UPE) abordará o lugar do Brasil no cenário internacional, destacando as possibilidades do país se afirmar como um player político e institucional mais relevante no mundo. A exposição analisará os desafios da diplomacia brasileira, especialmente diante de temas sensíveis como as relações com China, Rússia, Ucrânia e Venezuela. Buarque defenderá a necessidade de uma política externa mais equilibrada e afirmativa, que valorize a soberania nacional sem comprometer alianças estratégicas.
Encerrando o evento, o cientista político Antônio Lavareda fará uma projeção sobre o quadro político-eleitoral brasileiro com foco nas eleições gerais de 2026. Lavareda discutirá a ausência de um projeto estrutural de longo prazo para o país e os principais entraves institucionais que dificultam uma inserção global mais eficiente e respeitada.
Reflexão sobre o futuro
O evento se apresenta como uma oportunidade para refletir sobre o papel do Brasil em um mundo em transformação — marcado por novas tensões geopolíticas, disputas econômicas e incertezas democráticas.
A mesa-redonda deve oferecer uma visão crítica e qualificada sobre o que esperar do Brasil nos próximos anos e quais caminhos podem ser tomados para que o país exerça um protagonismo mais sólido no cenário internacional.
