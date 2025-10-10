Uma nação cansada de sua própria bondade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Brasil cansou apenas de admirar passivamente a sua beleza, esgotou ainda da sua bondade e da própria passividade política

O povo brasileiro não aguenta mais ver esse estado de coisas erradas, por isso anda preferindo a fúria, o descrédito, o conflito rasgado e, principalmente, essa polarização destrutiva.

Caminhos piores, por sinal. Foi por tantas omissões que nos deixamos reféns de nossas próprias contradições. Por que em países mais desenvolvidos as Cortes Supremas aparecem menos, são mausq discretas, menos visíveis e, no Brasil, contrariamente, cumprem um insuportável protagonismo midiático?

Em nações organizadas as Cortes Supremas atuam em matérias estritamente constitucionais. No Brasil, acumulam função constitucional e Corte de última instância, julgam recursos de praticamente tudo. Por isso seus ministros aparecem tanto.

Na corte suprema americana, por exemplo, julga-se, no máximo 60, ou 80 casos. Na Alemanha, talvez menos. Até na Itália é assim. No Brasil, congestionado sempre, são milhares de processos. Aqui, ainda há uma tendência crescente de judicializar a política, com temas que podiam ser resolvidos na competência do Legislativo, do Executivo, mas sendo omissos, precisam da intervenção salvadora do Judiciário.

Temas sensíveis sempre são empurrados para uma Corte intoxicada. O STF preenche o vácuo das incompetências nacionais. A politização da justiça exige então que ministros do STF sejam percebidos, estão sempre agindo, como se fossem atores políticos, comentam temas da sociedade, tomam decisões de inevitáveis repercussões sociais.

Em nações organizadas a cultura política é institucionalizada, as Cortes são obrigatoriamente discretas, a imprensa cobre menos o Judiciário, salvo casos históricos.

No Brasil, a personalização da política inflamada é inevitável. Ministros adoram entrevistas, se posicionam fora de processos, viram personagens públicos, e a mídia adora amplificar as falas, além do que, muitos magistrados sequer cumprem a liturgia do cargo.

O STF, além disso, transmite essas sessões ao vivo, algumas ridículas, típicas de uma discussão de arquibancada de jogo de futebol, ou de um programa de humor de mau gosto. "Vossa excelência para cá", "Vossa excelência para lá", em um jogo horrível de verborragia e de vaidades, que não nos ensina ou nos educa culturalmente em nada.

Além disso, em alguns países desenvolvidos há maior confiança nas instituições, claramente estáveis. Aqui, são frágeis, confiar ao STF o papel de ser o último garantidor da ordem democrática é dar-lhe uma incumbência que sozinho ele não consegue cumprir.

Nos países desenvolvidos, o papel político da Suprema Corte é eminentemente técnico, principalmente de discrição, de uma mídia mais reservada, e de uma cultura institucional estável.

Aqui, ela é ativa, política, altamente exposta, personalista e conflitiva, com um nível de posição pública afetada. Os julgamentos televisionados se tornaram um reality show, há diálogos menos criativos do que um péssimo programa big brother, que igualmente, adora transmitir o desajeito e a miséria humana. E aí, a superexposição e o protagonismo do judiciário, passou da conta, foi longe demais.

É inegável que nossa Constituição tem culpa. É caudalosa, abrangente em exagero, cuida de temas variados e, portanto, traz para a Corte Suprema exagero de responsabilidades, o que não acontece em nações que deixam determinados temas para o campo político, além

de que aqui há um campo aberto para ações diretas que provocam a Corte Suprema, permanentemente.

Por isso, a toda hora, ministros falam, falam, e falam, antecipam votos e julgamentos, se manifestam fora de processos. Durante anos nos foi ensinado que a maior virtude nacional sempre foi nossa bondade, como povo dócil. Isso, agora, se transformou em controle social.

O cidadão foi estimulado a confiar, esperar, compreender, perdoar, improvisar, enquanto o Estado se agravou em ser ineficiente, permanentemente corrupto, e em não cumprir sua função constitucional.

A paciência agora é instrumento de dominação. Aceitar sempre o inaceitável. O povo cansou de promessas. De ser paciente, quando já era hora de ser exigente. De ser compreensivo, quando seu papel é ser combativo. De aceitar, quando chegou a hora de insurgir-se, até desobedecer.

O nosso "jeitinho" não pode mais ser tolerado como uma virtude nacional. A bondade nacional virou sinônimo de ingenuidade histórica, e de fraqueza do nosso poder coletivo. Talvez, em nosso cansaço nacional, nasça uma nova virtude nacional: A coragem coletiva de dizer não.

Chegamos ao nosso limite de bondade, e de achar que esse é o destino de nossa nação, que merecemos esses atuais protagonismo que aí estão no palco, representando essa tragédia de nossa realidade social e econômica!

Paulo Roberto Cannizzaro, escritor



