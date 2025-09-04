Secretário de Planejamento detalha pacote de R$ 1 bilhão anunciado por Raquel Lyra: "Grande parte das obras começa em até duas semanas"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, Fabrício Marques afimou que a maior parte das intervenções está com ordens de serviço emitidas

O secretário de Planejamento de Pernambuco, Fabrício Marques, afirmou nesta quinta-feira (4) que a maioria das obras do pacote de investimentos de R$ 1 bilhão anunciado pela governadora Raquel Lyra (PSD) para a Região Metropolitana do Recife terá início nas duas próximas semanas.

Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, ele afimou que a maior parcela das intervenções já está com ordens de serviço emitidas e canteiros de obra sendo preparados para funcionamento ainda neste mês.

Ouça a entrevista na íntegra

Ouça a entrevista na íntegra

A expectativa, conforme destacou, é que boa parte das entregas aconteça já em 2026, antes das limitações impostas pela legislação eleitoral. O pacote bilionário de obras para a RMR foi anunciado pela governadora na última segunda-feira (1º).

Segundo o secretário, quase a totalidade dos recursos anunciados já está apta a ser aplicada. Ele explicou que trata-se de projetos que passaram por todas as etapas de preparação e estão prontos para execução.

“Grande parte vai começar a se tornar realidade em uma ou duas semanas. Uma pequena parte é que está em fase de licitação, com ordens previstas para dezembro e janeiro”, afirmou.

Entre os empreendimentos programados estão a construção da Maternidade de Igarassu, com investimento estimado em quase R$ 60 milhões, e a requalificação de importantes unidades de saúde da rede estadual, como o Hospital Otávio de Freitas, o Agamenon Magalhães, o Barão de Lucena e o Hospital da Restauração.

Marques ressaltou que o governo determinou às empresas contratadas que adotem jornadas estendidas, de modo a acelerar as obras. “Se possível fosse trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, seria o ideal. A meta é entregar o máximo de obras no primeiro semestre do próximo ano e concluir o restante até o segundo semestre de 2026”, completou.

Segurança no Bairro do Recife

Outro ponto de destaque é a construção do Batalhão de Policiamento Turístico, que será instalado no coração do Bairro do Recife. Orçado em R$ 10,3 milhões, o equipamento terá prazo de execução de 12 meses e deve ser entregue no segundo semestre de 2026. “Será um grande legado do primeiro mandato da governadora Raquel Lyra, deixando aquela região segura para moradores e turistas”, declarou o secretário.

A iniciativa soma-se ao reforço do efetivo policial na Região Metropolitana, que recentemente ganhou cerca de 2.300 novos agentes. Segundo Marques, essa ampliação já tem gerado reflexos positivos. “A sensação de segurança tem aumentado e a instalação desse batalhão será um marco para o centro histórico da capital, que precisa estar preparado para receber ainda mais visitantes”, disse.

Arco Metropolitano e mobilidade

Ao ser questionado sobre a ausência do Arco Metropolitano no anúncio, o secretário explicou que a obra já havia sido comunicada em ocasiões anteriores e que o processo de contratação se encontra em fase final.

A previsão é que a ordem de início seja dada na virada de setembro para outubro. “A meta é executar o primeiro trecho até o fim do próximo ano, dentro de um prazo desafiador, mas necessário para atender à demanda crescente da região”, observou.

Outro projeto de impacto é a requalificação da PE-27, em Aldeia, no município de Camaragibe. A estrada é uma reivindicação antiga dos moradores e deverá ser contemplada com um projeto de modernização.

“É uma obra complexa, por se tratar de uma área densamente povoada, mas começa ainda este ano, com entrega prevista para 2026. Terá grande impacto para a região metropolitana”, afirmou.

Saneamento de Boa Viagem

Entre os investimentos anunciados também está a retomada do esgotamento sanitário de Boa Viagem, no Recife, paralisado há mais de uma década. O projeto receberá R$ 78 milhões e, de acordo com Fabrício Marques, a execução está assegurada.

“Essa obra será feita 100%. O dinheiro está garantido e parte já foi integralizada na Compesa. É um passo fundamental para recuperar a credibilidade da companhia, que no passado sofreu com a falta de recursos para executar projetos estratégicos”, explicou.

O secretário lembrou que, por se tratar de uma intervenção em área urbana adensada, o cronograma pode ser mais longo devido às restrições de trânsito e às dificuldades de execução em grandes centros. Ainda assim, garantiu que os recursos estão assegurados e que a obra terá início nos próximos meses.



