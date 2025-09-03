7 de Setembro no Recife terá atos da esquerda e da direita em meio a julgamento de Bolsonaro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Enquanto progressistas participam de ato do PT e do Grito dos Excluídos com foco na soberania, direita fará ato em defesa de Jair Bolsonaro

Clique aqui e escute a matéria

O 7 de Setembro de 2025 promete ser marcado por manifestações de lados opostos no Recife.



A data da Independência do Brasil, historicamente associada a atos políticos, será palco tanto de um ato do Partido dos Trabalhadores e da 31ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas, quanto de uma mobilização da direita em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



As manifestações ocorrem em meio ao julgamento de Bolsonaro e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal, iniciado na última terça-feira (2). A ação investiga uma suposta tentativa de golpe de estado orquestrada para manter o ex-presidente no poder.



Atos da esquerda no Centro



O Partido dos Trabalhadores marcou um ato nacional para o 7 de setembro em várias capitais do país. A manifestação, intitulada "Povo Independente é Povo Soberano", convoca a militância para se engajar na defesa dos interesses nacionais diante do tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump. No Recife, a manifestação ocorrerá às 9h, no Parque Treze de Maio, na região central da capital.

O ato coincidirá com o Grito dos Excluídos e Excluídas 2025, que neste ano traz o tema “A vida em primeiro lugar”. A ação também será realizada no Parque Treze de Maio, no mesmo horário. Também está previsto o evento ciclístico Pedal do Grito, que sairá do Parque da Jaqueira, na Zona Norte da cidade, no mesmo horário, em direção ao Treze de Maio.

Além de lideranças políticas do PT, a mobilização reunirá frentes de movimentos sociais, centrais sindicais, organizações religiosas e coletivos populares.



Entre as pautas, estão a defesa da soberania nacional, a preservação ambiental, a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a taxação de grandes fortunas.



Bandeiras eleitorais no Grito dos Excluídos do Recife - Augusto Tenório

Ato da direita em Boa Viagem



No mesmo dia, a direita pernambucana realiza uma manifestação na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul da capital, a partir das 14h, com o slogan “Todos na Rua”.

O ato tem como foco o apoio a Jair Bolsonaro e a defesa da anistia para os condenados e investigados pelos atos de 8 de janeiro.



Entre os nomes já confirmados estão o ex-ministro do Turismo Gilson Machado, vereadores como Gilson Filho, Thiago Medina e Alessandro Sarmento (PL); deputados estaduais como Alberto Feitosa, Renato Antunes (PL), Júnior Tércio (PP) e Abimael Santos (PL); e deputados federais como Pastor Eurico (PL), Clarissa Tércio (PP) e Coronel Meira (PL).



Além da anistia, os organizadores defendem bandeiras como a liberdade de expressão, os valores cristãos, a soberania nacional e a rejeição ao que chamam de “perseguição política” contra o ex-presidente.



ZONA SUL Ato divulgado pela Aliança por Pernambuco começa às 14h, com concentração na Padaria Boa Viagem - ALEXANDRE GONDIM / JC IMAGEM

Recife será palco da polarização

Com atos em diferentes horários e locais, o Recife se tornará palco da disputa de narrativas sobre independência e soberania.

Assim, o 7 de Setembro de 2025 na capital pernambucana refletirá, em escala local, a polarização nacional que segue dividindo ruas, instituições e projetos de país.





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />