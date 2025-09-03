7 de Setembro no Recife terá atos da esquerda e da direita em meio a julgamento de Bolsonaro
Enquanto progressistas participam de ato do PT e do Grito dos Excluídos com foco na soberania, direita fará ato em defesa de Jair Bolsonaro
O 7 de Setembro de 2025 promete ser marcado por manifestações de lados opostos no Recife.
A data da Independência do Brasil, historicamente associada a atos políticos, será palco tanto de um ato do Partido dos Trabalhadores e da 31ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas, quanto de uma mobilização da direita em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
As manifestações ocorrem em meio ao julgamento de Bolsonaro e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal, iniciado na última terça-feira (2). A ação investiga uma suposta tentativa de golpe de estado orquestrada para manter o ex-presidente no poder.
Atos da esquerda no Centro
O Partido dos Trabalhadores marcou um ato nacional para o 7 de setembro em várias capitais do país. A manifestação, intitulada "Povo Independente é Povo Soberano", convoca a militância para se engajar na defesa dos interesses nacionais diante do tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump. No Recife, a manifestação ocorrerá às 9h, no Parque Treze de Maio, na região central da capital.
O ato coincidirá com o Grito dos Excluídos e Excluídas 2025, que neste ano traz o tema “A vida em primeiro lugar”. A ação também será realizada no Parque Treze de Maio, no mesmo horário. Também está previsto o evento ciclístico Pedal do Grito, que sairá do Parque da Jaqueira, na Zona Norte da cidade, no mesmo horário, em direção ao Treze de Maio.
Além de lideranças políticas do PT, a mobilização reunirá frentes de movimentos sociais, centrais sindicais, organizações religiosas e coletivos populares.
Entre as pautas, estão a defesa da soberania nacional, a preservação ambiental, a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a taxação de grandes fortunas.
Ato da direita em Boa Viagem
No mesmo dia, a direita pernambucana realiza uma manifestação na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul da capital, a partir das 14h, com o slogan “Todos na Rua”.
O ato tem como foco o apoio a Jair Bolsonaro e a defesa da anistia para os condenados e investigados pelos atos de 8 de janeiro.
Entre os nomes já confirmados estão o ex-ministro do Turismo Gilson Machado, vereadores como Gilson Filho, Thiago Medina e Alessandro Sarmento (PL); deputados estaduais como Alberto Feitosa, Renato Antunes (PL), Júnior Tércio (PP) e Abimael Santos (PL); e deputados federais como Pastor Eurico (PL), Clarissa Tércio (PP) e Coronel Meira (PL).
Além da anistia, os organizadores defendem bandeiras como a liberdade de expressão, os valores cristãos, a soberania nacional e a rejeição ao que chamam de “perseguição política” contra o ex-presidente.
Recife será palco da polarização
Com atos em diferentes horários e locais, o Recife se tornará palco da disputa de narrativas sobre independência e soberania.
Assim, o 7 de Setembro de 2025 na capital pernambucana refletirá, em escala local, a polarização nacional que segue dividindo ruas, instituições e projetos de país.
