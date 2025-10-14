Cumprindo agenda como presidente do PSB, João Campos se reúne com pré-candidato ao Governo do DF
Após se reunir com pré-candidato do PSB em Brasília, gestor volta ao Recife para palestra no REC'n'Play sobre o programa Embarque Digital.
Em agenda no Distrito Federal, nesta terça-feira (14), o prefeito do Recife João Campos cumpriu compromisso como presidente nacional do PSB, ao se reunir com o pré-candidato ao governo da capital brasileira pela sigla, Ricardo Cappelli.
Em publicação no Instagram, Cappelli exaltou o encontro com Campos, ressaltando o tema da reunião, que envolveu a pré-candidatura e a estruturação das chapas.
"PSB unido e forte! Vamos marchar rumo à vitória!", publicou Ricardo Cappelli.
Também estavam presentes no encontro o presidente estadual do Distrito Federal do PSB, Rodrigo Dias, e o deputado federal Rodrigo Rollemberg.
João Campos marca presença em palestra no Recife
O prefeito do Recife retorna à capital para participar de um debate sobre o programa Embarque Digital, iniciativa que envolve a Prefeitura e o Porto Digital e tem como objetivo investir na formação de profissionais de tecnologia na cidade.
A palestra “Um Recife que Embarcou no Digital” faz parte da programação do festival REC’n’Play 2025 e acontece nesta quarta-feira (15), a partir das 14h, no Auditório do Povo, no Cais do Sertão.