Política | Notícia

Raquel Lyra e João Campos marcam presença em posse de Fachin e Moraes no STF

Tanto a governadora do Estado quanto o prefeito do Recife exaltaram a cerimônia como um momento de fortalecimento à democracia no país

Por Pedro Beija Publicado em 29/09/2025 às 22:25
Nesta segunda (29) o Ministro Edson Fachin tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal e Ministro Alexandre de Moraes como o vice presidente.
Nesta segunda (29) o Ministro Edson Fachin tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal e Ministro Alexandre de Moraes como o vice presidente. - TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A posse dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, como presidente e vice do Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira (29), em Brasília, contou com as presenças dos adversários políticos Raquel Lyra (PSD), governadora de Pernambuco, e João Campos, prefeito do Recife e presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB)

Em publicação no Instagram, João Campos destacou que a posse de Fachin e Moraes é "momento importante para reafirmar o papel fundamental do STF na defesa da Constituição e da democracia brasileira".

"Em meio a um momento conturbado do Brasil, de ataques recentes à democracia e à justiça, o funcionamento pleno e independente das instituições é um dos grandes aliados na da nação. E ter um STF forte, coerente e equilibrado, com juristas com ampla experiência, competência e espírito público, como os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, é essencial", afirmou João.

"Desejo sucesso aos ministros Fachin e Alexandre de Moraes nesta missão tão importante para o Estado Democrático de Direito", complementou.

Já Raquel Lyra, que destacou a presença dela na posse por meio dos stories do Instagram, também exaltou a ocasião como um ato de fortalecimento à democracia.

“A posse do ministro Edson Fachin como presidente do Supremo Tribunal Federal representa a reafirmação do compromisso com a instituição, a nossa Constituição e a democracia", disse.

"Parabenizo o novo presidente, que com certeza fará um trabalho de fortalecer a Justiça brasileira, promovendo o equilíbrio entre os poderes”, completou a governadora.

Posse contou com outras autoridades

Novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin tomou posse no cargo nesta segunda-feira (29), durante uma cerimônia que contou com a presença das mais altas autoridades da República.

Além de Raquel Lyra e de João Campos, também estiveram presentes na solenidade o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

