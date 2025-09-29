Raquel Lyra e João Campos marcam presença em posse de Fachin e Moraes no STF

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tanto a governadora do Estado quanto o prefeito do Recife exaltaram a cerimônia como um momento de fortalecimento à democracia no país

Clique aqui e escute a matéria

A posse dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, como presidente e vice do Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira (29), em Brasília, contou com as presenças dos adversários políticos Raquel Lyra (PSD), governadora de Pernambuco, e João Campos, prefeito do Recife e presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Em publicação no Instagram, João Campos destacou que a posse de Fachin e Moraes é "momento importante para reafirmar o papel fundamental do STF na defesa da Constituição e da democracia brasileira".

"Em meio a um momento conturbado do Brasil, de ataques recentes à democracia e à justiça, o funcionamento pleno e independente das instituições é um dos grandes aliados na da nação. E ter um STF forte, coerente e equilibrado, com juristas com ampla experiência, competência e espírito público, como os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, é essencial", afirmou João.

"Desejo sucesso aos ministros Fachin e Alexandre de Moraes nesta missão tão importante para o Estado Democrático de Direito", complementou.

Já Raquel Lyra, que destacou a presença dela na posse por meio dos stories do Instagram, também exaltou a ocasião como um ato de fortalecimento à democracia.

“A posse do ministro Edson Fachin como presidente do Supremo Tribunal Federal representa a reafirmação do compromisso com a instituição, a nossa Constituição e a democracia", disse.

"Parabenizo o novo presidente, que com certeza fará um trabalho de fortalecer a Justiça brasileira, promovendo o equilíbrio entre os poderes”, completou a governadora.

Posse contou com outras autoridades

Novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin tomou posse no cargo nesta segunda-feira (29), durante uma cerimônia que contou com a presença das mais altas autoridades da República.

Além de Raquel Lyra e de João Campos, também estiveram presentes na solenidade o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC