Raquel Lyra e João Campos marcam presença em posse de Fachin e Moraes no STF
Tanto a governadora do Estado quanto o prefeito do Recife exaltaram a cerimônia como um momento de fortalecimento à democracia no país
A posse dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, como presidente e vice do Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira (29), em Brasília, contou com as presenças dos adversários políticos Raquel Lyra (PSD), governadora de Pernambuco, e João Campos, prefeito do Recife e presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB).
Em publicação no Instagram, João Campos destacou que a posse de Fachin e Moraes é "momento importante para reafirmar o papel fundamental do STF na defesa da Constituição e da democracia brasileira".
"Em meio a um momento conturbado do Brasil, de ataques recentes à democracia e à justiça, o funcionamento pleno e independente das instituições é um dos grandes aliados na da nação. E ter um STF forte, coerente e equilibrado, com juristas com ampla experiência, competência e espírito público, como os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, é essencial", afirmou João.
"Desejo sucesso aos ministros Fachin e Alexandre de Moraes nesta missão tão importante para o Estado Democrático de Direito", complementou.
Já Raquel Lyra, que destacou a presença dela na posse por meio dos stories do Instagram, também exaltou a ocasião como um ato de fortalecimento à democracia.
“A posse do ministro Edson Fachin como presidente do Supremo Tribunal Federal representa a reafirmação do compromisso com a instituição, a nossa Constituição e a democracia", disse.
"Parabenizo o novo presidente, que com certeza fará um trabalho de fortalecer a Justiça brasileira, promovendo o equilíbrio entre os poderes”, completou a governadora.
Posse contou com outras autoridades
Novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin tomou posse no cargo nesta segunda-feira (29), durante uma cerimônia que contou com a presença das mais altas autoridades da República.
Além de Raquel Lyra e de João Campos, também estiveram presentes na solenidade o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.