Líder do PT pede ao Conselho de Ética a troca do relator do caso contra Eduardo Bolsonaro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Para o líder do PT, escolha do relator configura 'julgamento de cartas marcadas' e ele pede que Duda Salabert ou Paulo Lemos assumam o caso.

Clique aqui e escute a matéria

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), protocolou nesta segunda-feira (29) um pedido formal para que o Conselho de Ética troque o relator do processo por quebra de decoro contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O alvo do pedido é o deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG), escolhido para a função na última semana.

No documento, Lindbergh pede a suspeição de Freitas, argumentando que ele não possui a isenção necessária para conduzir o caso. O líder petista aponta o "alinhamento absoluto à pauta bolsonarista" do relator, o fato de ele já ter chamado Eduardo de "amigo" e seu apoio à anistia para os envolvidos no 8 de Janeiro.

"A escolha de Marcelo Freitas [...] não é neutra. Ao contrário, reflete a tentativa de realizar um ‘um julgamento de cartas marcadas’", afirma Lindbergh no documento. "A nomeação de relator comprometido serve não à finalidade de apurar, mas à de blindar, o que a torna insustentável juridicamente."

As alternativas

O líder do PT pede que o Conselho de Ética escolha um novo relator entre os outros dois nomes que haviam sido sorteados na lista tríplice original: a deputada Duda Salabert (PDT-MG) ou o deputado Paulo Lemos (PSOL-AP).

O pedido de Lindbergh agora deverá ser analisado pelo presidente do Conselho de Ética, deputado Fabio Schiochet (União-SC), adicionando um novo capítulo de embate processual ao já polêmico caso contra o filho do ex-presidente.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />