Líder do PT pede ao Conselho de Ética a troca do relator do caso contra Eduardo Bolsonaro
Para o líder do PT, escolha do relator configura 'julgamento de cartas marcadas' e ele pede que Duda Salabert ou Paulo Lemos assumam o caso.
O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), protocolou nesta segunda-feira (29) um pedido formal para que o Conselho de Ética troque o relator do processo por quebra de decoro contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
O alvo do pedido é o deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG), escolhido para a função na última semana.
No documento, Lindbergh pede a suspeição de Freitas, argumentando que ele não possui a isenção necessária para conduzir o caso. O líder petista aponta o "alinhamento absoluto à pauta bolsonarista" do relator, o fato de ele já ter chamado Eduardo de "amigo" e seu apoio à anistia para os envolvidos no 8 de Janeiro.
"A escolha de Marcelo Freitas [...] não é neutra. Ao contrário, reflete a tentativa de realizar um ‘um julgamento de cartas marcadas’", afirma Lindbergh no documento. "A nomeação de relator comprometido serve não à finalidade de apurar, mas à de blindar, o que a torna insustentável juridicamente."
As alternativas
O líder do PT pede que o Conselho de Ética escolha um novo relator entre os outros dois nomes que haviam sido sorteados na lista tríplice original: a deputada Duda Salabert (PDT-MG) ou o deputado Paulo Lemos (PSOL-AP).
O pedido de Lindbergh agora deverá ser analisado pelo presidente do Conselho de Ética, deputado Fabio Schiochet (União-SC), adicionando um novo capítulo de embate processual ao já polêmico caso contra o filho do ex-presidente.
(Com informações do Estadão Conteúdo).
