O Conselho de Ética da Câmara começará a julgar Eduardo Bolsonaro nesta semana

PL questiona TSE sobre possibilidade de Bolsonaro aparecer na campanha eleitoral de aliados. Presidente dos Correios assume e faz apelo a funcionários

CABULANDO AULAS

Oh gente, essa menina Greta Thunberg não estuda não? Militante de causas midiáticas, a sueca bate pernas mundo afora, e quando é que ela faz o dever de casa?

MILITÂNCIA DISTANTE

Ela faz lembrar um deputado do Parlamento brasileiro, também chamado de 03, pelo pai, Jair Bolsonaro (PL), que não comparece ao trabalho e quer ser líder da Minoria.

DO LADO ERRADO

Em contato com a coluna, o senador Márcio Bittar (União Brasil-AC) disse que “o antissemitismo petista ficou escancarado” durante a Assembleia-Geral da ONU, quando a delegação brasileira se retirou do plenário durante o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Likud).

TERRITÓRIO-FANTASMA

Ao dizer em Nova York que o seu governo não aceita “interferência ou tutela de quem quer que seja”, o presidente Lula da Silva (PT) deveria ser informado de que o povoado de Uiraponga, em Morada Nova (CE), virou um lugarejo-fantasma. Membros de facções criminosas obrigaram as 300 famílias abandonarem suas casas.

CADÊ OS ARTISTAS?

Se aquela massa de 41 mil manifestantes da semana passada quisesse mesmo dar um freio de arrumação no país, voltaria às ruas neste domingo (28) para protestar contra projeto que o Supremo Tribunal Federal (STF) encaminhou ao Congresso Nacional. A iniciativa prevê reajustes salariais em três parcelas de 8% cada que serão aplicadas em julho de 2026, julho de 2027 e julho de 2028.

’SANTINHO’

O PL encaminhou consulta técnica ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para saber se o ex-presidente Jair Bolsonaro - atualmente em prisão domiciliar - poderá aparecer na campanha do ano de vem, mesmo preso. A resposta, certamente, será sim. A coluna lembra que, em 2018, Lula ainda não tinha caído nas graças do STF e, mesmo na cadeia, “deu as caras” nos santinhos pedindo votos.

SUSTO DANADO!

Às 15h06 deste sábado (27), moradores do Centro-Oeste foram surpreendidos com um toque de alerta no celular . Era um teste da Defesa Civil, que será usado para “avisar as pessoas sobre desastres”, “Defesa Civil: DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência no Distrito Federal. Mais informações, consulte o site Defesa Civil Alerta”.

‘COLA EM NÓS!’

Enquanto tentava de esquivar de um vira-lata, que lhe mordia o calcanhar, o carteiro “Só Alegria” ficou sabendo da posse do novo presidente do Correios, Emmanoel Rondon, que assumiu a empresa pregando “a necessidade de transparência” e chamando os funcionários “a colaborar para superar os desafios”. “Mais?”, disse sorrindo o carteiro.

PENSE NISSO!

Ray, uma diarista que “roda” Brasília atrás do ganha-pão, deu um pulo da cadeira do ônibus que faz a linha 0.180 - Rodoviária-São Sebastião. Os celulares de todos os 55 passageiros da Viação Pioneira, a mais antiga da cidade, tocaram com um alerta altíssimo.

- Menino, chega derrubei o celular no “chão”! Ainda bem que estava de capinha.

Ray contou que o motorista do ônibus parou na baia mais próxima, certificou-se de que era um teste “e todo mundo voltou a fuçar nas redes sociais”.

O sistema, que não é novo no Brasil, poderia se tornar obrigatório, principalmente em regiões com risco de desabamento.

Mas não basta o celular tocar. Tem que tocar, o alarme vir acompanhado de orientação, e o cidadão seguir à risca as recomendações.

Todos têm a ganhar.

Pense nisso!