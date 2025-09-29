"Ao Direito, o que é do Direito": Fachin toma posse no STF e defende limites entre Política e Justiça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

*Com informações de Agência Brasil

O ministro Edson Fachin tomou posse nesta segunda-feira (29) como o novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), em cerimônia que reuniu as mais altas autoridades da República. Em seu discurso, Fachin defendeu a independência judicial, mas pregou a autocontenção da magistratura, reforçando que o Judiciário deve focar no Direito e evitar o "espetáculo".

A cerimônia contou com a presença do presidente Lula, dos presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Motta, e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, entre outras autoridades e governadores. Fachin assume a presidência em um momento de tensões, com o STF lidando com ataques e sanções econômicas impostas pelo governo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Fachin defende judiciário independente, mas contido: "Ao Direito, o que é do Direito"

Fachin estabeleceu o que considera ser a condição para a credibilidade da Corte, ao mesmo tempo em que traçou os limites de sua atuação.

“A independência judicial não é um privilégio, e sim uma condição republicana. Um Judiciário submisso, seja a quem for, mesmo que seja ao populismo, perde sua credibilidade. A prestação jurisdicional não é espetáculo. Exige contenção”, afirmou Fachin.

O novo presidente ressaltou o princípio da separação dos Poderes, defendendo que o equilíbrio reside na distinção clara de funções.

"Impende ter consciência das condições históricas que o presente traduz. É tempo de realimentar os elementos fundantes da estrutura do estado brasileiro, e com isso reforçar os princípios que informam a democracia na república. Nosso compromisso é com a Constituição. Repito: ao Direito, o que é do Direito. À Política, o que é da Política," defendeu.

Defesa intransigente da Constituição e contra emendas que a afrontem

Em um cenário de debates no Congresso sobre a possibilidade de anistia para condenados pelos atos golpistas, Fachin foi direto ao garantir que o STF atuará no controle de constitucionalidade.

“Não hesitaremos em fazer a travessia das verdades dos fatos às verdades da razão. Em momento algum, titubearemos no controle de constitucionalidade de lei ou emenda que afronte a Constituição, os direitos fundamentais e a ordem democrática”, declarou.

O ministro destacou que a defesa da ordem democrática e da Constituição de 1988 será a prioridade de sua gestão. Ele ainda prometeu uma resposta firme à corrupção, chamando-a de "cupim da república", e destacou o compromisso com a justiça socioambiental e o enfrentamento à crise climática.

Diálogo com poderes, direitos humanos e pautas sociais

A gestão de Fachin, que será marcada pelo diálogo com os demais poderes, terá forte enfoque na defesa dos direitos humanos. O ministro afirmou que “Grupos vulneráveis não podem ser ignorados. A escuta é um dever da justiça".

Ele também ressaltou o compromisso com a plena liberdade de imprensa e a proteção constitucional às comunidades indígenas.

Entre os desafios da gestão, Fachin listou a judicialização de demandas sociais, as mudanças climáticas, os impactos das novas tecnologias e a necessidade de garantir acesso à Justiça aos mais vulneráveis.

Pauta sensível e desafios da nova presidência

Fachin assume a presidência substituindo Luís Roberto Barroso e terá o ministro Alexandre de Moraes como vice. Ele ficará no comando do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) até 2027.

A pauta inicial da nova gestão inclui temas de alta complexidade e impacto:

Atos golpistas: garantir a estabilidade e o avanço dos julgamentos da trama golpista de 2022 e dos atos de 8 de janeiro de 2023.

Uberização: o primeiro julgamento sob seu comando, na próxima quarta-feira (1º), abordará a relação de trabalho entre motoristas/entregadores e aplicativos, definindo a existência ou não de vínculo de emprego.

Emendas parlamentares: a condução de ações que discutem a execução das emendas, um tema sensível para o Congresso.

Lei da Anistia: a retomada do debate sobre a aplicação da lei em casos da ditadura militar.

Perfil e trajetória

Nascido em Rondinha (RS), Fachin fez carreira jurídica no Paraná, onde se formou em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ele é mestre e doutor pela PUC-SP.

Indicado pela então presidente Dilma Rousseff, tomou posse como ministro do STF em junho de 2015. Na Corte, foi relator de processos da Operação Lava Jato e de temas relevantes como a ADPF das Favelas e o debate sobre o marco temporal na demarcação de terras indígenas. Fachin também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2022.

