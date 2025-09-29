"Ao Direito, o que é do Direito": Fachin toma posse no STF e defende limites entre Política e Justiça
Ministro tomou posse no STF defendendo independência, mas rechaçou "espetáculo"; Corte julgará emendas que afrontem a Constituição
Clique aqui e escute a matéria
*Com informações de Agência Brasil
O ministro Edson Fachin tomou posse nesta segunda-feira (29) como o novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), em cerimônia que reuniu as mais altas autoridades da República. Em seu discurso, Fachin defendeu a independência judicial, mas pregou a autocontenção da magistratura, reforçando que o Judiciário deve focar no Direito e evitar o "espetáculo".
A cerimônia contou com a presença do presidente Lula, dos presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Motta, e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, entre outras autoridades e governadores. Fachin assume a presidência em um momento de tensões, com o STF lidando com ataques e sanções econômicas impostas pelo governo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Fachin defende judiciário independente, mas contido: "Ao Direito, o que é do Direito"
Fachin estabeleceu o que considera ser a condição para a credibilidade da Corte, ao mesmo tempo em que traçou os limites de sua atuação.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“A independência judicial não é um privilégio, e sim uma condição republicana. Um Judiciário submisso, seja a quem for, mesmo que seja ao populismo, perde sua credibilidade. A prestação jurisdicional não é espetáculo. Exige contenção”, afirmou Fachin.
O novo presidente ressaltou o princípio da separação dos Poderes, defendendo que o equilíbrio reside na distinção clara de funções.
"Impende ter consciência das condições históricas que o presente traduz. É tempo de realimentar os elementos fundantes da estrutura do estado brasileiro, e com isso reforçar os princípios que informam a democracia na república. Nosso compromisso é com a Constituição. Repito: ao Direito, o que é do Direito. À Política, o que é da Política," defendeu.
Defesa intransigente da Constituição e contra emendas que a afrontem
Em um cenário de debates no Congresso sobre a possibilidade de anistia para condenados pelos atos golpistas, Fachin foi direto ao garantir que o STF atuará no controle de constitucionalidade.
“Não hesitaremos em fazer a travessia das verdades dos fatos às verdades da razão. Em momento algum, titubearemos no controle de constitucionalidade de lei ou emenda que afronte a Constituição, os direitos fundamentais e a ordem democrática”, declarou.
O ministro destacou que a defesa da ordem democrática e da Constituição de 1988 será a prioridade de sua gestão. Ele ainda prometeu uma resposta firme à corrupção, chamando-a de "cupim da república", e destacou o compromisso com a justiça socioambiental e o enfrentamento à crise climática.
Diálogo com poderes, direitos humanos e pautas sociais
A gestão de Fachin, que será marcada pelo diálogo com os demais poderes, terá forte enfoque na defesa dos direitos humanos. O ministro afirmou que “Grupos vulneráveis não podem ser ignorados. A escuta é um dever da justiça".
Ele também ressaltou o compromisso com a plena liberdade de imprensa e a proteção constitucional às comunidades indígenas.
Entre os desafios da gestão, Fachin listou a judicialização de demandas sociais, as mudanças climáticas, os impactos das novas tecnologias e a necessidade de garantir acesso à Justiça aos mais vulneráveis.
Pauta sensível e desafios da nova presidência
Fachin assume a presidência substituindo Luís Roberto Barroso e terá o ministro Alexandre de Moraes como vice. Ele ficará no comando do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) até 2027.
A pauta inicial da nova gestão inclui temas de alta complexidade e impacto:
- Atos golpistas: garantir a estabilidade e o avanço dos julgamentos da trama golpista de 2022 e dos atos de 8 de janeiro de 2023.
- Uberização: o primeiro julgamento sob seu comando, na próxima quarta-feira (1º), abordará a relação de trabalho entre motoristas/entregadores e aplicativos, definindo a existência ou não de vínculo de emprego.
- Emendas parlamentares: a condução de ações que discutem a execução das emendas, um tema sensível para o Congresso.
- Lei da Anistia: a retomada do debate sobre a aplicação da lei em casos da ditadura militar.
Perfil e trajetória
Nascido em Rondinha (RS), Fachin fez carreira jurídica no Paraná, onde se formou em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ele é mestre e doutor pela PUC-SP.
Indicado pela então presidente Dilma Rousseff, tomou posse como ministro do STF em junho de 2015. Na Corte, foi relator de processos da Operação Lava Jato e de temas relevantes como a ADPF das Favelas e o debate sobre o marco temporal na demarcação de terras indígenas. Fachin também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2022.