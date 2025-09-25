Pesquisa Pulso Brasil/Ipespe: Cresce rejeição à Câmara; STF e Senado registram aumento na aprovação
De acordo com levantamento divulgado nesta quinta-feira (25), a Câmara é rejeitada por 70% dos brasileiros, aumentando sete pontos em relação a julho
De acordo com a pesquisa Pulso Brasil/Ipespe divulgada nesta quinta-feira (25), a Câmara dos Deputados enfrenta rejeição de 70% dos brasileiros, com aumento de sete pontos no índice em relação ao mês de julho. O levantamento também aponta crescimento na aprovação do Senado e do Supremo Tribunal Federal (STF).
A expressiva rejeição à Câmara apontada pela pesquisa acontece após a repercussão negativa da chamada PEC da Blindagem, aprovada pelos deputados e rejeitada pelo Senado.
A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 22 de setembro, ouvindo mais de 2.500 pessoas de todo o país, com idade acima de 16 anos, em método híbrido. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95,45%.
Confira os números abaixo:
- Aprova: 18% (-6)
- Desaprova: 70% (+7)
- Não sabe/não respondeu: 12% (-1)
Senado e STF registram aumento na aprovação
Ainda de acordo com a pesquisa, o Senado e o Supremo Tribunal Federal (STF) apresentaram aumento na aprovação, em comparação ao levantamento realizado em julho.
Segundo o levantamento, o crescimento do Senado foi tímido, saindo de 25% para 26%, refletindo período de menor exibição da Casa Alta perante questões nacionais de destaque.
Já o STF viu a aprovação aumentar em três pontos percentuais, saindo de 43% em julho para 46% em setembro. A desaprovação registrou queda de cinco pontos, saindo de 49% para 44%. De acordo com a pesquisa, a curva ascendente se dá após o protagonismo da Corte no noticiário e na opinião pública após o julgamento do núcleo principal da trama golpista.
Confira os números abaixo:
Senado
- Aprova: 26% (+1)
- Desaprova: 59% (-2)
- Não sabe/não respondeu: 15% (+1)
STF
- Aprova: 46% (+3)
- Desaprova: 44% (-5)
- Não sabe/não respondeu: 10% (+2)