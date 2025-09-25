Pesquisa Pulso Brasil/Ipespe: Aprovação do Governo Lula mantém crescimento e sobe 7 pontos em dois meses

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (25) aponta que 50% dos brasileiros aprovam a gestão de Lula na Presidência da República

A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue em curva ascendente, segundo pesquisa Pulso Brasil/Ipespe divulgada nesta quinta-feira (25). De acordo com o levantamento, a aprovação do governo Lula teve crescimento de sete pontos percentuais em dois meses, chegando a 50%, ultrapassando a desaprovação, que agora cai para 48%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 22 de setembro, ouvindo mais de 2.500 pessoas de todo o país, com idade acima de 16 anos, em método híbrido. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95,45%.

De acordo com a pesquisa, o governo Lula apresenta crescimento na aprovação desde maio. Naquele mês, a gestão havia registrado queda de 1 ponto percentual em comparação a março, mas cresceu três pontos nos dois meses seguintes, chegando a 43% em julho.

Por outro lado, a pesquisa mostra uma queda na desaprovação do Governo Lula, saindo dos 54% em maio, para 48% em setembro.Confira os números gerais da aprovação do Governo Lula:

Aprova : 50% (+7);

: 50% (+7); Desaprova : 48% (-3);

: 48% (-3); Não sabe/não respondeu: 2% (-3).

Posição ideológica e classe social

Ainda de acordo com a pesquisa, a aprovação do Governo Lula é "superlativa" entre os eleitores de esquerda, onde chega a 95%. A desaprovação foi superada entre eleitores do centro (49%) e da classe média (51%).

Confira os números abaixo:

Aprovação do Governo Lula - Posição ideológica

Esquerda : 95% Aprovam - 4% Desaprovam - 2% Não sabe/não respondeu;

: 95% Aprovam - 4% Desaprovam - 2% Não sabe/não respondeu; Centro : 49% Aprovam - 45% Desaprovam - 5% Não sabe/não respondeu;

: 49% Aprovam - 45% Desaprovam - 5% Não sabe/não respondeu; Direita : 10% Aprovam - 88% Desaprovam - 2% Não sabe/não respondeu;

: 10% Aprovam - 88% Desaprovam - 2% Não sabe/não respondeu; Não sabe ou não respondeu qual posição ideológica: 53% Aprovam - 44% Desaprovam - 3% Não sabe/não respondeu.

Aprovação do Governo Lula - Classe social

Pobre: 52% Aprovam - 45% Desaprovam - 2% Não sabe/não respondeu;

52% Aprovam - 45% Desaprovam - 2% Não sabe/não respondeu; Classe Média: 51% Aprovam - 46% Desaprovam - 3% Não sabe/não respondeu;

51% Aprovam - 46% Desaprovam - 3% Não sabe/não respondeu; Rico: 16% Aprovam - 84% Desaprovam - 1% Não sabe/não respondeu;

16% Aprovam - 84% Desaprovam - 1% Não sabe/não respondeu; Não sabe ou não respondeu classe social: 30% Aprovam - 59% Desaprovam - 11% Não sabe/não respondeu.

Percepção sobre notícias relacionadas ao governo Lula

A pesquisa também traz o recorte acerca do noticiário em torno do governo Lula, apontando que houve melhora na percepção da população sobre as notícias relacionadas à gestão do petista.



De acordo com o levantamento, 38% dos entrevistados afirmam ter uma percepção de notícias favoráveis ao presidente Lula no noticiário, registrando aumento de sete pontos em relação ao mês de julho e 19 pontos em relação a maio.

Dos entrevistados, 35% afirmam ter percepção de notícias desfavoráveis ao governo Lula, registrando queda de seis pontos em relação a julho e dez pontos em relação a maio.

Confira os números abaixo:

Noticiário mais favorável : 38% (+7);

: 38% (+7); Noticiário mais desfavorável : 35% (-6);

: 35% (-6); Noticiário neutro : 19% (-1);

: 19% (-1); Não sabe/não respondeu: 7% (-1).

