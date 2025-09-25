Pesquisa Pulso Brasil/Ipespe: Aprovação do Governo Lula mantém crescimento e sobe 7 pontos em dois meses
Levantamento divulgado nesta quinta-feira (25) aponta que 50% dos brasileiros aprovam a gestão de Lula na Presidência da República
Clique aqui e escute a matéria
A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue em curva ascendente, segundo pesquisa Pulso Brasil/Ipespe divulgada nesta quinta-feira (25). De acordo com o levantamento, a aprovação do governo Lula teve crescimento de sete pontos percentuais em dois meses, chegando a 50%, ultrapassando a desaprovação, que agora cai para 48%.
A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 22 de setembro, ouvindo mais de 2.500 pessoas de todo o país, com idade acima de 16 anos, em método híbrido. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95,45%.
De acordo com a pesquisa, o governo Lula apresenta crescimento na aprovação desde maio. Naquele mês, a gestão havia registrado queda de 1 ponto percentual em comparação a março, mas cresceu três pontos nos dois meses seguintes, chegando a 43% em julho.
Por outro lado, a pesquisa mostra uma queda na desaprovação do Governo Lula, saindo dos 54% em maio, para 48% em setembro.Confira os números gerais da aprovação do Governo Lula:
- Aprova: 50% (+7);
- Desaprova: 48% (-3);
- Não sabe/não respondeu: 2% (-3).
Posição ideológica e classe social
Ainda de acordo com a pesquisa, a aprovação do Governo Lula é "superlativa" entre os eleitores de esquerda, onde chega a 95%. A desaprovação foi superada entre eleitores do centro (49%) e da classe média (51%).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Confira os números abaixo:
Aprovação do Governo Lula - Posição ideológica
- Esquerda: 95% Aprovam - 4% Desaprovam - 2% Não sabe/não respondeu;
- Centro: 49% Aprovam - 45% Desaprovam - 5% Não sabe/não respondeu;
- Direita: 10% Aprovam - 88% Desaprovam - 2% Não sabe/não respondeu;
- Não sabe ou não respondeu qual posição ideológica: 53% Aprovam - 44% Desaprovam - 3% Não sabe/não respondeu.
Aprovação do Governo Lula - Classe social
- Pobre: 52% Aprovam - 45% Desaprovam - 2% Não sabe/não respondeu;
- Classe Média: 51% Aprovam - 46% Desaprovam - 3% Não sabe/não respondeu;
- Rico: 16% Aprovam - 84% Desaprovam - 1% Não sabe/não respondeu;
- Não sabe ou não respondeu classe social: 30% Aprovam - 59% Desaprovam - 11% Não sabe/não respondeu.
Percepção sobre notícias relacionadas ao governo Lula
A pesquisa também traz o recorte acerca do noticiário em torno do governo Lula, apontando que houve melhora na percepção da população sobre as notícias relacionadas à gestão do petista.
De acordo com o levantamento, 38% dos entrevistados afirmam ter uma percepção de notícias favoráveis ao presidente Lula no noticiário, registrando aumento de sete pontos em relação ao mês de julho e 19 pontos em relação a maio.
Dos entrevistados, 35% afirmam ter percepção de notícias desfavoráveis ao governo Lula, registrando queda de seis pontos em relação a julho e dez pontos em relação a maio.
Confira os números abaixo:
- Noticiário mais favorável: 38% (+7);
- Noticiário mais desfavorável: 35% (-6);
- Noticiário neutro: 19% (-1);
- Não sabe/não respondeu: 7% (-1).