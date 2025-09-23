fechar
Política | Notícia

João Campos lidera com 59% e Raquel Lyra tem 24%, aponta pesquisa divulgada pela CNN sobre governo de PE em 2026

Pesquisa Real Time Big Data também avaliou intenções de voto para Gilson Machado (PL), Ivan Moraes (PSOL) e Eduardo Moura (Partido Novo)

Por JC Publicado em 23/09/2025 às 9:50
João Campos e Raquel Lyra
João Campos e Raquel Lyra - Divulgação

Pesquisa eleitoral divulgada pela CNN Brasil nesta terça-feira (23) mostra o prefeito do Recife, João Campos (PSB), com 59% das intenções de voto para o governo de Pernambuco em 2026, e a atual governadora, Raquel Lyra (PSD), com 24%. O levantamento foi realizado pelo instituto Real Time Big Data.

A diferença de 35 pontos percentuais coloca Campos em posição de favoritismo e indica que ele venceria a eleição no primeiro turno.

Em posições mais distantes da pesquisa estão o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 5%, o ex-vereador do Recife Ivan Moraes (PSOL) com 3%, e o vereador do Recife Eduardo Moura (Novo), também com 3%.

Brancos e nulos somam 4%, e outros 2% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Em um segundo cenário avaliado, apenas com João Campos e Raquel Lyra, o prefeito do Recife amplia a vantagem. Veja os cenários abaixo.

Cenário 1

  • João Campos (PSB): 59%
  • Raquel Lyra (PSD): 24%
  • Gilson Machado (PL): 5%
  • Ivan Moraes (PSOL): 3%
  • Eduardo Moura (Novo): 3%
  • Nulo/branco: 4%
  • Não sabe/não respondeu: 2%

Cenário 2

  • João Campos (PSB): 63%
  • Raquel Lyra (PSD): 27%
  • Nulo/branco: 6%
  • Não sabe/não respondeu: 4%

O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 22 de setembro, com 1.200 entrevistas presenciais em todas as regiões do estado. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O resultado da pesquisa Real Time Big Data guarda semelhanças com o retrato apresentado pelo instituto Quaest, divulgado em agosto, em que João Campos registrou 55% das intenções de voto e Raquel Lyra somou 24%.

