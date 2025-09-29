fechar
Política | Notícia

Bolsonaro volta a passar mal em prisão domiciliar; família chama médico às pressas

Segundo o filho Carlos Bolsonaro (PL-RJ), o ex-presidente teve uma piora nas dores abdominais e uma nova crise de soluços com vômito

Por Túlio Feitosa Publicado em 29/09/2025 às 21:14 | Atualizado em 29/09/2025 às 21:14
O ex-presidente Jair Bolsonaro
O ex-presidente Jair Bolsonaro - TON MOLINA/STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a apresentar um mal-estar na noite desta segunda-feira (29), em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar. De acordo com seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), o pai teve uma "piora das dores abdominais" e uma nova "crise de soluços com vômito", sintomas recorrentes ligados à facada que sofreu em 2018.

O médico particular da família, Carlos Birolini, foi chamado às pressas para avaliar a situação do ex-presidente em sua residência, no bairro do Jardim Botânico.

Em uma publicação nas redes sociais, Carlos Bolsonaro afirmou que ele e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, estavam cuidando do pai e que cogitavam levá-lo novamente ao hospital. "Peço, por favor, que orem por ele!", escreveu o vereador.

Histórico recente

Este é o mais recente episódio de saúde de Bolsonaro desde que teve sua prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Há cerca de duas semanas, o ex-presidente foi condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por sua participação na trama de um golpe de Estado. Desde a condenação, ele já foi ao hospital em duas ocasiões para realizar exames e para a retirada de nove lesões na pele, das quais duas foram diagnosticadas como cancerígenas.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

