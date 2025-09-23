Brasil anuncia aporte de US$ 1 bilhão do para fundo global de florestas tropicais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Presidente convidou países a se juntarem à iniciativa, que busca levantar US$ 125 bilhões para remunerar nações que mantiverem suas florestas em pé

Clique aqui e escute a matéria

Em um movimento para assumir a liderança global na pauta ambiental, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (23), em Nova York, que o Brasil fará um aporte inicial de US$ 1 bilhão no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).

O Brasil é o primeiro país a se comprometer financeiramente com a iniciativa.

O anúncio foi feito durante durante o diálogo de apresentação da ferramenta promovido pelo Brasil e o secretariado das Nações Unidas. "O Brasil vai liderar pelo exemplo e se tornar o primeiro país a se comprometer com investimento no fundo de US$ 1 bilhão", ressaltou o presidente brasileiro.

Na ocasião, Lula convidou outros países a apresentarem "contribuições igualmente ambiciosas" para que o fundo possa entrar em operação na COP30, a cúpula do clima que será realizada em Belém, em novembro.

Como vai funcionar o fundo?

Idealizado pelo governo brasileiro, o TFFF é um fundo misto, com capital público e privado, que funcionará em um modelo de "pagamento por preservação". A ideia é criar um mecanismo financeiro que remunere os países que conseguirem manter suas florestas tropicais preservadas.

A meta é ousada: levantar US$ 25 bilhões em investimentos de governos para, com esse valor, atrair capital privado e alavancar um fundo total de US$ 125 bilhões. Os dividendos gerados seriam repartidos anualmente entre os investidores e os países que cumprirem as metas de conservação.

"O TFFF vai mudar o papel dos países de florestas tropicais no enfrentamento da mudança do clima por meio de incentivos econômicos reais", afirmou Lula, destacando que não haverá solução "sem o protagonismo de quem vive" nas florestas.

Superando o "gap" de financiamento

Especialistas apontam que a iniciativa pode triplicar o volume de recursos anuais para a conservação na Amazônia. Atualmente, existe uma lacuna de financiamento de US$ 7 bilhões por ano na região, com a ajuda internacional cobrindo apenas cerca de 10% desse valor.

O novo fundo busca tornar a preservação uma atividade economicamente mais vantajosa que os modelos de desenvolvimento predatórios.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />