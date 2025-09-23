Brasil anuncia aporte de US$ 1 bilhão do para fundo global de florestas tropicais
Presidente convidou países a se juntarem à iniciativa, que busca levantar US$ 125 bilhões para remunerar nações que mantiverem suas florestas em pé
Em um movimento para assumir a liderança global na pauta ambiental, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (23), em Nova York, que o Brasil fará um aporte inicial de US$ 1 bilhão no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).
O Brasil é o primeiro país a se comprometer financeiramente com a iniciativa.
O anúncio foi feito durante durante o diálogo de apresentação da ferramenta promovido pelo Brasil e o secretariado das Nações Unidas. "O Brasil vai liderar pelo exemplo e se tornar o primeiro país a se comprometer com investimento no fundo de US$ 1 bilhão", ressaltou o presidente brasileiro.
Na ocasião, Lula convidou outros países a apresentarem "contribuições igualmente ambiciosas" para que o fundo possa entrar em operação na COP30, a cúpula do clima que será realizada em Belém, em novembro.
Como vai funcionar o fundo?
Idealizado pelo governo brasileiro, o TFFF é um fundo misto, com capital público e privado, que funcionará em um modelo de "pagamento por preservação". A ideia é criar um mecanismo financeiro que remunere os países que conseguirem manter suas florestas tropicais preservadas.
A meta é ousada: levantar US$ 25 bilhões em investimentos de governos para, com esse valor, atrair capital privado e alavancar um fundo total de US$ 125 bilhões. Os dividendos gerados seriam repartidos anualmente entre os investidores e os países que cumprirem as metas de conservação.
"O TFFF vai mudar o papel dos países de florestas tropicais no enfrentamento da mudança do clima por meio de incentivos econômicos reais", afirmou Lula, destacando que não haverá solução "sem o protagonismo de quem vive" nas florestas.
Superando o "gap" de financiamento
Especialistas apontam que a iniciativa pode triplicar o volume de recursos anuais para a conservação na Amazônia. Atualmente, existe uma lacuna de financiamento de US$ 7 bilhões por ano na região, com a ajuda internacional cobrindo apenas cerca de 10% desse valor.
O novo fundo busca tornar a preservação uma atividade economicamente mais vantajosa que os modelos de desenvolvimento predatórios.
(Com informações do Estadão Conteúdo).
