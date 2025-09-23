fechar
Política | Notícia

Brasil anuncia aporte de US$ 1 bilhão do para fundo global de florestas tropicais

Presidente convidou países a se juntarem à iniciativa, que busca levantar US$ 125 bilhões para remunerar nações que mantiverem suas florestas em pé

Por JC Publicado em 23/09/2025 às 22:08
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa na abertura da Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa na abertura da Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York - RICHARD DREW/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

Em um movimento para assumir a liderança global na pauta ambiental, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (23), em Nova York, que o Brasil fará um aporte inicial de US$ 1 bilhão no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).

O Brasil é o primeiro país a se comprometer financeiramente com a iniciativa.

O anúncio foi feito durante durante o diálogo de apresentação da ferramenta promovido pelo Brasil e o secretariado das Nações Unidas. "O Brasil vai liderar pelo exemplo e se tornar o primeiro país a se comprometer com investimento no fundo de US$ 1 bilhão", ressaltou o presidente brasileiro.

Na ocasião, Lula convidou outros países a apresentarem "contribuições igualmente ambiciosas" para que o fundo possa entrar em operação na COP30, a cúpula do clima que será realizada em Belém, em novembro.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como vai funcionar o fundo?

Idealizado pelo governo brasileiro, o TFFF é um fundo misto, com capital público e privado, que funcionará em um modelo de "pagamento por preservação". A ideia é criar um mecanismo financeiro que remunere os países que conseguirem manter suas florestas tropicais preservadas.

A meta é ousada: levantar US$ 25 bilhões em investimentos de governos para, com esse valor, atrair capital privado e alavancar um fundo total de US$ 125 bilhões. Os dividendos gerados seriam repartidos anualmente entre os investidores e os países que cumprirem as metas de conservação.

"O TFFF vai mudar o papel dos países de florestas tropicais no enfrentamento da mudança do clima por meio de incentivos econômicos reais", afirmou Lula, destacando que não haverá solução "sem o protagonismo de quem vive" nas florestas.

Superando o "gap" de financiamento

Especialistas apontam que a iniciativa pode triplicar o volume de recursos anuais para a conservação na Amazônia. Atualmente, existe uma lacuna de financiamento de US$ 7 bilhões por ano na região, com a ajuda internacional cobrindo apenas cerca de 10% desse valor.

O novo fundo busca tornar a preservação uma atividade economicamente mais vantajosa que os modelos de desenvolvimento predatórios.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Discurso de Lula na ONU: assista ao vivo à abertura da Assembleia Geral da ONU
DISCURSO

Discurso de Lula na ONU: assista ao vivo à abertura da Assembleia Geral da ONU
Na ONU, Trump anuncia encontro com Lula na próxima semana e diz que teve 'ótima química' com presidente brasileiro
DISCURSO

Na ONU, Trump anuncia encontro com Lula na próxima semana e diz que teve 'ótima química' com presidente brasileiro

Compartilhe

Tags