No Recife, Grito dos Excluídos defende soberania do país e rechaça anistia

Ato foi realizado no centro do Recife, neste domingo, 7 de setembro. Manifestantes também pediram fim da escala 6 por 1 e isenção do Imposto de Renda.

Por JC Publicado em 07/09/2025 às 13:44 | Atualizado em 07/09/2025 às 13:49
Grito dos Excluídos 2025 reuniu manifestantes no centro do Recife
Grito dos Excluídos 2025 reuniu manifestantes no centro do Recife - Reprodução/Instagram Grito dos Excluídos Recife

O 31º Grito dos Excluídos e Excluídas tomou as ruas do centro do Recife na manhã deste domingo, 7 de setembro, reunindo manifestantes de esquerda que reafirmaram bandeiras como a defesa da democracia, da soberania nacional e de pautas sociais históricas. Muitos deles seguravam placas de "sem anistia".

A concentração começou às 9h no Parque Treze de Maio, em frente ao prédio da Faculdade de Direito, e seguiu em caminhada pela avenida Conde da Boa Vista, acompanhada por carro de som.

A manifestação ocorreu no mesmo dia em que a direita bolsonarista também marcou evento, à tarde, na avenida Boa Viagem, na zona Sul, para defender a anistia a Jair Bolsonaro e aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

Como tradicionalmente ocorre, a maioria dos participantes do Grito vestia vermelho, mas também se destacaram cores da bandeira nacional — amarelo, azul e branco —, atendendo a um pedido do presidente Lula.

O lema deste ano, “Cuidar da casa comum e da Democracia é luta de todo dia”, reforçou a urgência de enfrentar a crise climática, proteger o meio ambiente, além de reforçar a garantia da soberania do país.

Entre as pautas defendidas pelos manifestantes estavam a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, o fim da escala 6 por 1, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e o aumento da alíquota para os super-ricos.

A senadora Teresa Leitão participou do ato e destacou a importância da mobilização: "Todo o povo atendeu o nosso chamado. Nas ruas, a gente se encontra para lutar contra os golpistas e contra a anistia. Queremos democracia, um Brasil justo, e isso só pode acontecer com a normalidade democrática. Não nos assustamos com os golpistas, porque vamos reagir a eles”.

Para o senador Humberto Costa, também presente no ato do Recife, a manifestação reforçou bandeiras centrais da política nacional. “Foi uma grande mobilização em defesa da independência, da soberania do nosso país, da autonomia dos poderes, contra tentativas de ingerência estrangeira", afirmou.

Reprodução/Instagram Humberto Costa
Senadores Humberto Costa e Teresa Leitão participam do Grito dos Excluídos 2025 no Recife - Reprodução/Instagram Humberto Costa

O deputado federal e presidente estadual do PT, Carlos Veras, participou de um encontro da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras de Pernambuco (Fetape) antes de ir para a mobilização nas ruas.

“O Grito dos Excluídos e as comemorações do 7 de setembro começam aqui com nossos trabalhadores rurais, há muito excluídos de políticas públicas, que precisam de acesso a condições melhores de trabalho e de vida. Não há Brasil independente sem soberania. O ataque dos Estados Unidos, articulado por um deputado traidor da pátria, atinge diretamente nossos assalariados”, declarou o presidente do partido.

A deputada federal Maria Arraes (Solidariedade) também estava no ato da capital pernambucana. "Defender esses direitos é estar ao lado do povo, e é esse lado que sempre escolhemos", disse.

Deputados estaduais como João Paulo, Rosa Amorim e Doriel Barros também participaram da mobilização nas ruas do Recife. João Paulo classificou o evento como “um dia bastante significativo. Do ponto de vista simbólico, é proclamada a independência, mas temos que entender que o que queremos é a soberania nacional, a democracia e celebrar todos que deram a vida por uma pátria livre. Nossa luta é para que essa independência seja efetiva”.

