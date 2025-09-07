'7 de Setembro é um chamado à soberania e à democracia', diz o prefeito João Campos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Embora não tenha participado do desfile do Dia da Independência no Recife, prefeito usou as redes sociais para se manifestar sobe a data

Clique aqui e escute a matéria

Embora não tenha participado do desfile em homenagem do Dia a Independência, realizado neste domingo, 7 de setembro, no bairro da Imbiribeira, na zona Sul do Recife, o prefeito João Campos (PSB) definiu a data como um "chamado à soberania e à democracia".

"É dia de lembrar que um Brasil mais justo e forte se constrói com trabalho, educação de qualidade, oportunidade e inclusão. Que a nossa independência reflita, todos os dias, um compromisso com o futuro do nosso povo", escreveu o prefeito em publicação nas redes sociais.

João Campos, como se sabe, é presidente nacional do PSB, partido do vice-presidente da República Geraldo Alckmin, que participou do desfile do 7 de setembro em Brasília, ao lado do presidente Lula e outras autoridades.

O palanque presidencial contou, inclusive, com a presença dos ministros André Fufuca (PP) e Celso Sabino (União Brasil), cujos partidos anunciaram desembarque do governo federal na semana passada.

Outra presença notada foi a do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos). Instantes após a chegada do parlamentar na tribuna de honra montada na Esplanada, a plateia presente nas arquibancadas entoou o grito de "sem anistia".

Raquel Lyra também falou em democracia

A governadora Raquel Lyra (PSD) participou do desfile de 7 de Setembro na avenida Mascarenhas de Moraes, no Recife, e também fez um discurso com mesmo tom usado por Campos, afirmando que a soberania brasileira precisa ser reafirmada.

"A força e a preservação de nossas instituições são fundamentais para garantir o funcionamento da democracia, e acredito profundamente nisso. Essa tempestade precisa passar. A garantia da soberania nacional deve ser reafirmada sempre, mas baseada nos processos de negociação e diálogo", afirmou a governadora.