Política | Notícia

'7 de Setembro é um chamado à soberania e à democracia', diz o prefeito João Campos

Embora não tenha participado do desfile do Dia da Independência no Recife, prefeito usou as redes sociais para se manifestar sobe a data

Por JC Publicado em 07/09/2025 às 11:47
Prefeito do Recife, João Campos (PSB)
Prefeito do Recife, João Campos (PSB) - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Embora não tenha participado do desfile em homenagem do Dia a Independência, realizado neste domingo, 7 de setembro, no bairro da Imbiribeira, na zona Sul do Recife, o prefeito João Campos (PSB) definiu a data como um "chamado à soberania e à democracia".

"É dia de lembrar que um Brasil mais justo e forte se constrói com trabalho, educação de qualidade, oportunidade e inclusão. Que a nossa independência reflita, todos os dias, um compromisso com o futuro do nosso povo", escreveu o prefeito em publicação nas redes sociais.

João Campos, como se sabe, é presidente nacional do PSB, partido do vice-presidente da República Geraldo Alckmin, que participou do desfile do 7 de setembro em Brasília, ao lado do presidente Lula e outras autoridades.

O palanque presidencial contou, inclusive, com a presença dos ministros André Fufuca (PP) e Celso Sabino (União Brasil), cujos partidos anunciaram desembarque do governo federal na semana passada.

Outra presença notada foi a do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos). Instantes após a chegada do parlamentar na tribuna de honra montada na Esplanada, a plateia presente nas arquibancadas entoou o grito de "sem anistia".

Raquel Lyra também falou em democracia

A governadora Raquel Lyra (PSD) participou do desfile de 7 de Setembro na avenida Mascarenhas de Moraes, no Recife, e também fez um discurso com mesmo tom usado por Campos, afirmando que a soberania brasileira precisa ser reafirmada.

"A força e a preservação de nossas instituições são fundamentais para garantir o funcionamento da democracia, e acredito profundamente nisso. Essa tempestade precisa passar. A garantia da soberania nacional deve ser reafirmada sempre, mas baseada nos processos de negociação e diálogo", afirmou a governadora.

