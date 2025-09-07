'7 de Setembro é um chamado à soberania e à democracia', diz o prefeito João Campos
Embora não tenha participado do desfile do Dia da Independência no Recife, prefeito usou as redes sociais para se manifestar sobe a data
Embora não tenha participado do desfile em homenagem do Dia a Independência, realizado neste domingo, 7 de setembro, no bairro da Imbiribeira, na zona Sul do Recife, o prefeito João Campos (PSB) definiu a data como um "chamado à soberania e à democracia".
"É dia de lembrar que um Brasil mais justo e forte se constrói com trabalho, educação de qualidade, oportunidade e inclusão. Que a nossa independência reflita, todos os dias, um compromisso com o futuro do nosso povo", escreveu o prefeito em publicação nas redes sociais.
João Campos, como se sabe, é presidente nacional do PSB, partido do vice-presidente da República Geraldo Alckmin, que participou do desfile do 7 de setembro em Brasília, ao lado do presidente Lula e outras autoridades.
O palanque presidencial contou, inclusive, com a presença dos ministros André Fufuca (PP) e Celso Sabino (União Brasil), cujos partidos anunciaram desembarque do governo federal na semana passada.
Outra presença notada foi a do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos). Instantes após a chegada do parlamentar na tribuna de honra montada na Esplanada, a plateia presente nas arquibancadas entoou o grito de "sem anistia".
Raquel Lyra também falou em democracia
A governadora Raquel Lyra (PSD) participou do desfile de 7 de Setembro na avenida Mascarenhas de Moraes, no Recife, e também fez um discurso com mesmo tom usado por Campos, afirmando que a soberania brasileira precisa ser reafirmada.
"A força e a preservação de nossas instituições são fundamentais para garantir o funcionamento da democracia, e acredito profundamente nisso. Essa tempestade precisa passar. A garantia da soberania nacional deve ser reafirmada sempre, mas baseada nos processos de negociação e diálogo", afirmou a governadora.