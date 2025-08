Ausência de Anderson em ato pró-Bolsonaro no Recife é mais um capítulo da crise no PL

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Presidente estadual do partido disputa candidatura ao Senado com o ex-ministro Gilson Machado, que foi ovacionado no evento da Avenida Boa Viagem

Ao discursar em cima de um trio elétrico no ato pró-Bolsonaro realizado na avenida Paulista, no último domingo (3), o pastor Silas Malafaia, organizador do evento, criticou a ausência de governadores de centro que se dizem apoiadores do ex-presidente.

Sem mencionar nomes, ele se dirigia claramente a Tarcísio de Freitas (Republicanos), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União Brasil) e Ratinho Júnior (PSD), que não prestigiaram o ato por diferentes justificativas.

Em Pernambuco, uma ausência — ainda que já esperada — chamou a atenção na caminhada, ocorrida na avenida Boa Viagem: a do presidente estadual do Partido Liberal, Anderson Ferreira.

O ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes disputa internamente com o ex-ministro Gilson Machado a candidatura do PL ao Senado em 2026, e protagoniza com ele um racha entre os dois grupos no diretório estadual da legenda.

Na manhã desta segunda-feira (4), Anderson disparou uma nota em que avaliou de forma positiva as manifestações realizadas pelo país, mas não justificou a ausência no evento do Recife.

No comunicado, não há menção direta ao nome de Jair Bolsonaro nem a outras lideranças do partido, tampouco a Alexandre de Moraes — principal alvo dos bolsonaristas no ato.

Segundo Anderson, as manifestações mostraram que “a direita está mobilizada e se organizando para enfrentar os desafios que virão”.

No mesmo texto, ainda sem citar nomes, ele fez uma provocação: “Não devemos confundir o legítimo direito dos direitistas e bolsonaristas de se manifestarem com a ação de aproveitadores da direita. Movimentos como o de ontem ganham legitimidade pelas mãos de milhares de militantes e manifestantes, e não de oportunistas”.

O irmão de Anderson, deputado federal André Ferreira (PL), também não compareceu ao evento.

Ao mesmo tempo em que vem tentando se desvencilhar de uma ligação direta com Jair Bolsonaro, Anderson Ferreira tem apoio do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para as eleições de 2026 em Pernambuco. Curiosamente, Valdemar esteve no ato do último domingo, em São Paulo, e chegou a pedir "Volta, Bolsonaro".

Gilson Machado com deputados federais e estaduais em em ato pró-Bolsonaro na avenida Boa Viagem - Divulgação/Netinho Eurico

Gilson Machado foi ovacionado

Quem se beneficiou com a ausência de Anderson Ferreira foi Gilson Machado, que foi tietado pela massa bolsonarista e recebeu inúmeras declarações de voto numa futura disputa ao Senado.

O sanfoneiro, braço direito de Bolsonaro em Pernambuco, estava acompanhado dos deputados federais Pastor Eurico e Clarissa Tércio, os estaduais Alberto Feitosa e Abimael Santos, além de vereadores do Recife, incluindo o herdeiro Gilson Filho, demonstrando ter apoio de grande parte dos bolsonaristas do estado.

Sem poder discursar no evento devido a restrições judiciais do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ação que investiga a trama golpista, Gilson chegou a subir no trio elétrico, mas foi o filho quem falou ao público.

“Minha família está sofrendo diariamente as dores de ser perseguida. Meu pai não é deputado, senador, nem presidente da República. Ele jamais deveria ser julgado pelo STF. A gente tem hoje um Senado cadela de Alexandre de Moraes”, disparou Gilson Filho.

Em São Paulo, onde a manifestação reuniu a maior concentração de público, 37,6 mil pessoas participaram do ato, segundo o Monitor do Debate Público do Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP).

No domingo, a reportagem do Jornal do Commercio questionou à Polícia Militar de Pernambuco se havia uma estimativa de público na Avenida Boa Viagem, mas não recebeu retorno.