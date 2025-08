Ato no Recife reúne direita pernambucana em críticas a Moraes e defesa de Bolsonaro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Parlamentares e lideranças políticas da direita do Recife e de Pernambuco participaram, neste domingo (3/8), do ato "Reaja, Brasil", realizado na Avenida Boa Viagem, Zona Sul da capital.

Com concentração na Padaria Boa Viagem, a manifestação integrou uma série de atos promovidos em diversas cidades do país em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e em crítica ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Entre os políticos presentes, estavam o ex-ministro Gilson Machado, os deputados federais Clarissa Tércio e Pastor Eurico, os deputados estaduais Coronel Alberto Feitosa e Joel da Harpa, além dos vereadores do Recife Gilson Machado Filho e Thiago Medina.

A reportagem sondou a Polícia Militar para obter informações sobre a quantidade de pessoas presentes no ato, mas não obteve retorno até o momento.

Críticas ao STF

Nos discursos, duas frases foram recorrentes: a de que o protesto reuniu mais pessoas do que "a esquerda esperava" e a de que a direita "não vai se calar" — em referência às decisões do ministro Alexandre de Moraes.

"É uma carretada da democracia, da liberdade e da verdade. Chega de uma só pessoa querer mandar no País. Vai mandar não. Supremo é quem? É o povo", declarou Alberto Feitosa.

"Não iremos nos calar. Esplêndido ver todas essas pessoas juntas por um só propósito", disse o deputado Pastor Eurico.

Deputada federal Clarissa Tércio participou do protesto "Reaja, Brasil" na Avenida Boa Viagem, no Recife - REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

A deputada Clarissa Tércio publicou uma foto durante um momento de oração. "Em oração por um Brasil livre, justo e com Deus no comando. Seguimos firmes na fé, na coragem e na esperança”, escreveu. Em outro post, completou:

"Eu me recuso a assistir calado à destruição do meu país. Vim por amor ao Brasil, por liberdade, por democracia! Fora Lula Abaixo Moraes! O povo acordou… e não vai mais recuar".

O deputado Joel da Harpa também se manifestou, afirmando que "o STF deixou de julgar e passou a mandar no Brasil. Mas o povo pernambucano não aceita ditadura de toga. Vamos levantar a voz pelo Brasil numa manifestação pacífica e patriótica. Se a gente não reagir, amanhã pode ser tarde demais".

Gilson Machado Filho e Gilson Machado Neto participaram do protesto "Reaja, Brasil" na Avenida Boa Viagem, no Recife - REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Os vereadores Gilson Machado Filho e Thiago Medina divulgaram vídeos gravados de cima dos trios elétricos, destacando a presença da multidão e rebatendo, segundo eles, a "tese de que no Recife só existe esquerda".

Pelo Brasil

As manifestações ocorreram em cerca de 20 capitais, incluindo São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza e Belém, além de Brasília.

O ex-presidente Jair Bolsonaro participou por videochamada, com mensagens transmitidas durante os eventos em Belo Horizonte, Brasília e Belém. Ele está inelegível por oito anos e é réu no STF, acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado em 2022.

