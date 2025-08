Ato bolsonarista exalta 'apoio' dos EUA e pede por impeachment de Moraes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Lideranças como o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Nikolas Ferreira participaram dos atos bolsonaristas realizados neste domingo (3/8).

As manifestações ocorreram em cerca de 20 capitais, incluindo São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Fortaleza, Belém e também em Brasília.

Os atos foram marcados por apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Bolsonaro participou das manifestações por videochamada, com intervenções em eventos realizados em Belo Horizonte, Brasília e Belém.

No Recife, os manifestantes se reuniram na Avenida Boa Viagem, com a presença de parlamentares como o ex-ministro Gilson Machado Neto.

Flávio Bolsonaro comemora apoio dos EUA

Durante discurso em Copacabana, no Rio, Flávio Bolsonaro afirmou: "O resgate da democracia brasileira já começou, e cada um de nós hoje faz parte dessa história. É o começo do fim da ditadura”. Ele finalizou com uma frase em inglês: “Thank you, America, for helping us take our democracy back”.

Nas redes sociais, o senador ironizou institutos de pesquisa. “Na espera das manchetes com a matemática da USP dizendo que flopou. Acho que eles não enxergam bem o verde e o amarelo. Daltonismo seletivo!”, escreveu.

Nikolas Ferreira ataca Alexandre de Moraes

Em Belo Horizonte, o deputado Nikolas Ferreira atribuiu as tarifas impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil a “provocações” do presidente Lula a Donald Trump, negando que tenham relação com a atuação de Eduardo Bolsonaro, que está nos EUA em articulação com aliados do ex-presidente norte-americano.

Ferreira também elevou o tom contra Alexandre de Moraes. “As imagens de hoje vão mostrar para o mundo inteiro o que está acontecendo no nosso país. Sexta-feira foi um dia ‘magnístico’ para mim. Alexandre de Moraes, vou falar uma coisa para você: você é um cara corajoso, com uma toga. Sem essa toga, você não é nada. Nós sabemos que o STF não é o dono do Brasil”, disse o deputado.

Ele também defendeu três bandeiras: a anistia a presos por atos antidemocráticos, a PEC 333 (que trata do fim do foro privilegiado) e o impeachment de Alexandre de Moraes.

Em Brasília, o ato contou com a presença do senador Izalci Lucas (PL-DF) e das deputadas Bia Kicis (PL-DF) e Caroline de Toni (PL-SC).

