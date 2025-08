Senador Marcos do Val é alvo de operação da PF e coloca tornozeleira eletrônica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

PF cumpre uma ordem expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para aplicar tornozeleira eletrônica no senador

Com informações do Estadão*

A Polícia Federal cumpriu medidas cautelares, na manhã desta segunda-feira (4), contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES) no momento em que ele desembarcou no Brasil após retornar de uma viagem aos Estados Unidos. De acordo com o Estadão, as diligências da PF ainda estavam em andamento até a publicação desta reportagem.

A PF cumpre uma ordem expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para aplicar tornozeleira eletrônica no senador. A decisão foi tomada após ele [senador] ter driblado uma ordem anterior do ministro e viajado ao exterior sem a devida autorização.

Diante desse ocorrido, o ministro do STF determinou a aplicação de tornozeleira eletrônica no parlamentar. A equipe da PF o aguardava no aeroporto de Brasília para realizar a operação no momento de seu desembarque.

