Senadores usaram dinheiro público para pagar vinho e chope, aponta site; parlamentares alegam erro no ressarcimento

Dois senadores da República, entre eles o pernambucano Humberto Costa (PT), utilizaram a cota parlamentar, dinheiro público destinado a gastos como hospedagem e alimentação, para reembolso de pagamentos feitos por bebidas alcoólicas, prática que contraria as normas do Senado Federal.

De acordo com o Metrópoles, Humberto Costa e Giordano, do MDB de São Paulo, receberam ressarcimento de valores pagos por vinhos, drinks e cervejas em restaurantes de São Paulo, Brasília e Recife.

Segundo a reportagem, o pernambucano, atual presidente nacional do PT, recebeu estorno de uma nota fiscal emitida após frequentar um bistrô em Boa Viagem, no Recife, em janeiro de 2024. Ele recebeu de volta o valor de um vinho Bois Mirail, consumido em um almoço de sábado. Situação semelhante se repetiu em novembro do mesmo ano, no mesmo estabelecimento.

Segundo o levantamento, há ao menos cinco notas fiscais apresentadas por Humberto Costa em 2024 que incluem bebidas alcoólicas como vinho, chope e cerveja.

Em março, durante um jantar em Brasília, o Senado chegou a reembolsar uma bebida descrita como “GT Britânica”, composta por gin, frutas vermelhas, limão siciliano, chá inglês e água tônica. Embora drinks com rum e gorjeta tenham sido excluídos da nota, essa bebida teve o valor incluído no ressarcimento. Somados, os gastos ressarcidos pelas bebidas totalizam R$ 118.

Giordano também recebeu valores de volta

Em abril de 2025, o senador Giordano apresentou uma nota de R$ 330,41 por um almoço em um restaurante italiano na zona norte da capital paulista. O Senado reembolsou R$ 292,40, valor que inclui um drink chamado Fragole Lambrusco, feito com vinho frisante e morango.

Em fevereiro, em outro restaurante, desta vez em Brasília, o senador consumiu um Aperol Spritz em um sábado à tarde e obteve reembolso de R$ 253,00 dos R$ 285,89 gastos. O Senado só excluiu a gorjeta da devolução.

Senadores afirmam que houve erro no reembolso

Em resposta ao Metrópoles, a assessoria de Humberto Costa declarou que o senador orienta a retirada de bebidas alcoólicas das notas, mas que, em alguns casos, os estabelecimentos não excluíram os itens.

O gabinete do senador também alegou falha na identificação de nomes como “GT Britânica” e “Bois Mirail” como bebidas alcoólicas, e atribuiu parte dos erros ao próprio Senado, como no caso de reembolso incorreto de cervejas.

“No caso dessas cinco elencadas, ocorreram erros no controle, entre eles, por responsabilidade do próprio Senado. Muitas vezes, por falha ou impossibilidade, o estabelecimento comercial não exclui diretamente o item dos cupons fiscais, apesar de solicitado”, esclareceu.

Procurado, Giordano reconheceu o reembolso, mas disse que as notas fiscais não deixaram clara a presença de bebidas alcoólicas, o que também não teria sido identificado pela área técnica do Senado.

“As descrições dos itens nas notas fiscais apresentadas não deixaram claras as referências a bebidas alcoólicas, uma vez que até mesmo a área responsável pelos reembolsos de gastos parlamentares do Senado não detectaram o erro”, apontou o senador em nota.

Ambos os parlamentares se comprometeram a corrigir os valores indevidamente reembolsados.