Com tornozeleira eletrônica, Bolsonaro participará de motociata em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltará a participar de um de seus eventos característicos, as motociatas, pela primeira vez após ser submetido a medidas cautelares pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ato, convocado por apoiadores, está marcado para acontecer em Brasília, na tarde desta terça-feira (29), às 15h.

A presença de Bolsonaro foi confirmada pelo PL e por diversos parlamentares aliados nas redes sociais, como a senadora Damares Alves e o líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante.

O deputado Gustavo Gayer (PL-GO) chegou a divulgar um vídeo promocional afirmando acreditar que "essa vai ser a maior motociata da história do Brasil".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Commercio PE (@jc_pe)

A participação do ex-presidente no evento se dará sob as novas e rígidas condições impostas pela Justiça. Bolsonaro está usando uma tornozeleira eletrônica e precisa cumprir recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h, além de permanecer em casa durante todo o fim de semana.

As motociatas se tornaram uma marca do bolsonarismo, usadas pelo ex-presidente como demonstração de força política para mobilizar sua base, inclusive durante a pandemia. Em sua delação premiada, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid chegou a afirmar que o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) comprou motos para acompanhar Bolsonaro nesses eventos.

O ato desta terça-feira é visto como um teste para a capacidade de mobilização de Bolsonaro, mesmo sob monitoramento judicial e com restrições de locomoção e horário.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

