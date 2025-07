Lula chama Bolsonaro de 'traidor de Tiradentes' e o acusa de crime de lesa-pátria

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em um dos seus mais duros ataques ao seu antecessor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou, nesta sexta-feira (25), Jair Bolsonaro (PL) a Joaquim Silvério dos Reis, a figura histórica conhecida por ter traído Tiradentes e a Inconfidência Mineira no século 18.

A declaração, carregada de simbolismo, foi feita durante um discurso em Ouro Preto (MG), cidade que é o berço do movimento pela independência do Brasil.

Lula acusou Bolsonaro e seus aliados de cometerem um crime de "lesa-pátria" ao, segundo ele, articularem com o governo dos Estados Unidos a imposição de sanções e tarifas contra o Brasil. O presidente afirmou que a tentativa de usar uma potência estrangeira para interferir em assuntos internos do país, como os processos judiciais contra o ex-presidente, é um "ato de traição".

"Neste mesmo estado de Minas Gerais, um homem que queria a libertação do Brasil foi enforcado porque um traidor o entregou para os portugueses em troca de perdão de suas dívidas", disse Lula, traçando o paralelo histórico. "Hoje, vemos gente que vai a outra capital pedir a um governante estrangeiro que aplique sanções contra o seu próprio povo, contra o seu próprio país. Isso tem um nome: traição, um crime de lesa-pátria", completou.

A fala do presidente é uma resposta direta à crise diplomática com os Estados Unidos, na qual o presidente Donald Trump ameaçou aplicar uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, justificando a medida com o andamento do processo contra Bolsonaro no STF.

Nos últimos dias, os filhos do ex-presidente, Flávio e Eduardo Bolsonaro, chegaram a condicionar publicamente o fim das tarifas à concessão de uma anistia para o pai.

O discurso de Lula em Ouro Preto eleva o tom do embate, enquadrando as ações de seus opositores não mais como divergência política, mas como uma traição aos interesses nacionais.

(Com informações da Agência Brasil).

