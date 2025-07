Cúpula do PSB se reúne com Lula com um olho em 2026 e outro na soberania nacional

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em meio a articulações para 2026, João Campos destaca alinhamento do PSB com Lula e Alckmin e reforça apoio à pauta da soberania nacional

O prefeito João Campos (PSB) publicou há pouco em suas redes sociais uma foto ao lado do presidente Lula (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB), da ministra Gleisi Hoffmann (PT), do ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) e do deputado federal Pedro Campos (PSB).

No momento em que Alckmin assume grande protagonismo sendo designado pelo presidente para negociar com o Governo dos Estados Unidos a redução das tarifas impostas ao Brasil, a reunião é um sintoma de que o PSB deseja aproveitar o momento para reforçar a presença do ex-governador paulista na vice em 2026.

E isso não é pensamento apenas do PSB e do seu presidente nacional, João Campos. Lideranças do PT que já davam como certa a substituição de Alckmin na chapa de 2026 passaram a admitir esta semana que isso não vai ser possível, sobretudo, se o vice se sair bem nas negociações quando elas forem admitidas pelos Estados Unidos.

A presença de Alckmin em reuniões seguidas com empresários de todas as áreas afetadas e a conversa recente com o ministro das relações exteriores, Mário Vieira, outro negociador designado para acompanhá-lo, são um sintoma de que o vice está no comando de tudo.

Em suas redes, o prefeito João Campos afirmou “Excelente conversa sobre o atual momento do país, defesa da soberania e um conjunto de pautas importantes para o Brasil. Nosso partido seguirá em alinhamento com o governo do presidente Lula e de Geraldo Alckmin, contribuindo para o desenvolvimento de ações e de políticas públicas que melhoram a vida da população”.