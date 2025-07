'Todo dia Alckmin liga, mas ninguém quer conversar', diz Lula sobre negociação de tarifas com EUA

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (25), que o governo brasileiro tem tentado negociar diariamente com os Estados Unidos a reversão da tarifa de 50% sobre os produtos do país, mas que não está obtendo retorno. A declaração foi dada durante um evento do PAC em Osasco (SP).

"Ninguém pode dizer que o Alckmin não quer conversar. Todo dia ele liga para alguém, e ninguém quer conversar com ele", disse Lula, referindo-se aos esforços do vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, para abrir um diálogo com as autoridades americanas.

Recado para Trump

Em um recado direto ao presidente dos EUA, Lula afirmou que Donald Trump foi "enganado" por políticos bolsonaristas e se colocou à disposição para esclarecer a situação.

"Trump, o dia que você quiser conversar, o Brasil estará pronto e preparado para discutir e tentar mostrar o quanto você foi enganado com as informações que te deram, e você vai saber a verdade sobre o Brasil", declarou o presidente. Ele ainda chamou Alckmin de seu "conversador número um" para a missão.

Lula também cobrou que a relação entre os dois países seja pautada pelo "respeito e delicadeza".

As declarações foram feitas durante o anúncio de R$ 4,67 bilhões em investimentos do programa PAC Seleções para a urbanização de favelas em 49 territórios periféricos de 32 municípios brasileiros.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

