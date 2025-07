General de Bolsonaro confessa ao STF ser autor de plano para matar Lula e Moraes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O general Mario Fernandes, ex-secretário executivo da Presidência durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), admitiu em interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (24), que foi o autor do plano chamado "Punhal Verde e Amarelo"

Esse plano detalhava os assassinatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro Alexandre de Moraes. A informação foi dada em primeira mão pelo canal CNN.

Apesar da confissão de autoria, o general tentou minimizar a gravidade do ato, afirmando que o documento era apenas um "pensamento" seu que foi digitalizado, um "estudo de situação" pessoal. "Não foi apresentado a ninguém e nem compartilhado com ninguém", declarou Fernandes ao STF.

Contradições e as provas da PF

A versão do general, no entanto, é confrontada por evidências da investigação da Polícia Federal (PF). Fernandes confirmou ter imprimido o documento, alegando que foi apenas para "não forçar a vista" e que o rasgou em seguida. A PF, porém, apurou que três cópias do plano foram impressas no Palácio do Planalto.

A investigação aponta ainda que, 40 minutos após a impressão, o general deu entrada no Palácio da Alvorada, onde estavam Jair Bolsonaro e seu então ajudante de ordens, Mauro Cid. Fernandes classificou o encontro como uma "coincidência".

Apesar da negativa do general, a conclusão da Polícia Federal é de que Jair Bolsonaro tinha "pleno conhecimento" do plano. A delação premiada de Mauro Cid também corrobora o perfil radical de Fernandes, descrevendo-o como um dos generais que mais incentivava uma ação militar para impedir a posse de Lula em 2022.

O plano "Punhal Verde e Amarelo"

Segundo as investigações, o plano previa o assassinato das autoridades no dia 15 de dezembro de 2022, três dias após a diplomação de Lula. O método seria o envenenamento.

O grupo, formado majoritariamente por militares das Forças Especiais, também previa o uso de um arsenal com fuzis, metralhadora e um lança-granada.

O interrogatório de Mario Fernandes é a última etapa da fase de investigação deste núcleo do processo que apura a suposta trama golpista.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC