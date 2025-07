US$ 14 mil apreendidos na casa de Bolsonaro era para "possível viagem", diz ex-presidente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) em sua casa em Brasília, na manhã desta sexta-feira (18), que resultou na apreensão de US$ 14 mil em espécie.

Na mesma decisão que autorizou a ação, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, impôs uma série de novas e severas medidas cautelares contra o ex-presidente, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

Em entrevista à Rádio BandNews FM, Bolsonaro afirmou que o dinheiro encontrado era para uma "possibilidade de uma viagem" e negou qualquer plano de fuga. "Você não vai fugir apenas com 14 mil dólares. Estou com passaporte apreendido há dois anos", disse ele.

A ação da PF foi autorizada por Moraes sob a alegação de que Bolsonaro tem atuado para dificultar o andamento do processo que apura a tentativa de golpe de Estado, o que poderia caracterizar crimes como obstrução de Justiça e coação no curso do processo.

As novas restrições a Bolsonaro

Por ordem do ministro, o ex-presidente agora está submetido às seguintes medidas:

Uso de tornozeleira eletrônica.

Proibição de acessar as redes sociais.

Recolhimento domiciliar das 19h às 7h e durante os fins de semana.

Proibição de se comunicar com outros investigados e com diplomatas estrangeiros.

"É humilhante, é degradante. Tenho vergonha de dizer que estou com uma tornozeleira. Vergonha por eles", declarou Bolsonaro sobre o monitoramento eletrônico.

Outras declarações

Na entrevista, o ex-presidente negou ter medo de ser preso, mas se disse vítima de uma injustiça. Ele também criticou a proibição de usar as redes sociais, afirmando que a medida visa retirá-lo do processo político de 2026. Apesar de estar inelegível, ele manteve o discurso de pré-candidato: "Por enquanto, sou candidato".

Bolsonaro também negou qualquer envolvimento seu ou de seu filho Eduardo na crise das tarifas impostas ao Brasil pelo ex-presidente americano Donald Trump. "Eu e o Eduardo não temos nada a ver com essa questão do tarifaço", afirmou.

(Com informações do Estadão Conteúdo).