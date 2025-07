PF encontra pen drive no banheiro de Bolsonaro; saiba o que foi apreendido na casa do ex-presidente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Durante a operação realizada nesta sexta-feira (18) na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, a Polícia Federal encontrou um pen drive escondido no banheiro da residência.

O item foi apreendido junto com quantias em dinheiro: 14 mil doláres e cerca de 8 mil reais em espécie. A informação foi divulgada pelo O Globo.

A apreensão ocorreu no cumprimento de mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Item eletrônico passa a integrar material sob análise da PF

O conteúdo do pen drive não foi divulgado, e a Polícia Federal deve agora realizar perícia no material. A localização do dispositivo em um espaço pouco usual — o banheiro da casa do ex-presidente — chama a atenção.

O mandado foi executado pela PF na residência de Bolsonaro e também na sede nacional do Partido Liberal, legenda à qual ele é filiado.

Em nota, a PF informou que cumpriu “dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal”.

Novas restrições impostas a Bolsonaro

Além das apreensões, Bolsonaro foi submetido a medidas cautelares que incluem o uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar noturno entre 19h e 7h, e a proibição de acessar redes sociais.

Também está impedido de se aproximar de embaixadas e de manter contato com diplomatas estrangeiros.

