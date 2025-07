Jair Bolsonaro é alvo de mandados de busca da PF e usará tornozeleira eletrônica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Federal cumpre mandados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, nesta sexta-feira (18).

Segundo a PF, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão e medidas cautelares expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os mandados foram cumpridos casa de Bolsonaro, no bairro Jardim Botânico, e no escritório dele na sede do Partido Liberal, a legenda do ex-presidente.

Bolsonaro é alvo de medidas restritivas e terá que usar tornozeleira eletrônica. Ele também ficará proibido de usar redes sociais.

O ex-presidente deverá permanecer em casa entre 19h e 7h e não poderá se aproximar de embaixadas nem conversar com diplomatas, embaixadores estrangeiros ou outros réus investigados pelo Supremo Tribunal Federal.

Durante as buscas, os agentes encontraram US$ 10 mil na casa de Jair Bolsonaro.

Segundo a TV Globo, as buscas ocorrem no âmbito de uma investigação aberta no STF na última sexta-feira (11), dois dias após o anúncio do tarifaço de Trump. O processo apura crimes de coação no curso do processo, obstrução e ataque à soberania do país.

Veja a nota da Polícia Federal na íntegra

Brasília/DF. A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (18/7), em Brasília, dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da PET n.º 14129.

Partido Liberal se manifesta

Pelas redes sociais, o Partido Liberal se manifestou em defesa de Jair Bolsonaro após a deflagração da operação da Polícia Federal.

"Nosso capitão Jair Bolsonaro nunca fugiu da luta. Hoje, mais do que nunca, mostramos que ele não está sozinho. Estamos juntos, presidente", diz uma publicação, compartilhada na manhã desta sexta.

Matéria em atualização.