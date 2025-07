Vereador acusa prefeito de Garanhuns de agressão e cerceamento; gestão rebate

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com o vereador, agressão ocorreu durante fiscalização da estrutura do FIG, após reclamações de artistas da distância do público e do palco

O vereador Ruber Neto (PSD) acusou o prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino (PSB), de agressão na última quinta-feira (17). A briga teria acontecido na Praça Mestre Dominguinhos, um dos pólos do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG).

De acordo com o vereador, a agressão aconteceu durante fiscalização da estrutura do FIG, após reclamações de artistas como o cantor Zeca Baleiro da distância entre o público e o palco. A oposição afirma que um espaço havia sido reservado pela gestão municipal.

“De forma completamente autoritária, ele arrancou o microfone da minha mão, tentando me calar à força, como se estivéssemos vivendo numa ditadura. E pior: tentaram tomar à força o celular do meu advogado, que estava registrando toda a ação. Na tentativa de impedir a gravação, derrubaram ele no chão de forma covarde e desumana”, escreveu Ruber Neto em publicação nas redes sociais.

O vereador também afirmou que registrou um Boletim de Ocorrência contra o prefeito e sua equipe, formada por seguranças que supostamente eram policiais militares. Ainda segundo Ruber Neto, Sivaldo Albino estava acompanhado de seu filho, o deputado estadual Cayo Albino (PSB), e de seu irmão, o secretário de obras, Sinval Rodrigues Albino.

Em nota, a assessoria do prefeito de Garanhuns informou que Sivaldo Albino “não irá se manifestar quanto à provocação do vereador Ruber Neto que tentou tumultuar nesta tarde na Praça Mestre Dominguinhos”.

A gestão municipal destaca, ainda, que “o vereador foi ao encontro do prefeito, ao qual vive fazendo ataques de baixo nível, já com o celular gravando, sabendo que não há qualquer tipo de relacionamento cordial entre ambos, e que provavelmente agiu premeditado para depois acusar, como sempre faz, mas todos sabem que estes episódios alimentam suas redes gerando desinformação”.

Confira a nota completa:

“O prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino, não irá se manifestar quanto à provocação do vereador Ruber Neto que tentou tumultuar nesta tarde na Praça Mestre Dominguinhos, quando o prefeito, o deputado Cayo Albino, secretário Fá Albino e sua equipe faziam vistoria técnica na estrutura do palco da praça. Como bem mostra o vídeo, o vereador foi ao encontro do prefeito, ao qual vive fazendo ataques de baixo nível, já com o celular gravando, sabendo que não há qualquer tipo de relacionamento cordial entre ambos, e que provavelmente agiu premeditado para depois acusar, como sempre faz, mas todos sabem que estes episódios alimentam suas redes gerando desinformação.”



Já a Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou um inquérito "para apurar as ocorrências de ameaça, lesão corporal e exercício arbitrário das próprias razões". De acordo com a PCPE, os registros foram efetuados na tarde de ontem (17) e as investigações seguem em andamento.

TCE investiga suposta promoção pessoal de Sivaldo Albino

Na última semana, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) instaurou uma auditoria para investigar se o prefeito Sivaldo Albino utilizou a estrutura do Festival de Inverno de Garanhuns para promoção pessoal.

Desde o início do FIG, no dia 10 de julho, o prefeito tem subido ao palco principal para anunciar atrações e responder a críticas sobre a organização do festival.

De acordo com o TCE-PE, o conselheiro Carlos Neves já havia emitido um alerta ao prefeito, advertindo sobre a proibição de uso da estrutura pública para fins pessoais, sob pena de violação ao princípio da impessoalidade administrativa.