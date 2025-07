FIG 2025: TCE investiga possível promoção pessoal do prefeito Sivaldo Albino durante o Festival

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) instaurou uma auditoria especial para apurar se o prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino, utilizou a estrutura do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) para promoção pessoal.

Desde o início do evento, na última quinta-feira (10), Albino tem subido ao palco principal para anunciar atrações e responder a críticas sobre a organização do festival.

A prática, que também foi comum em festas de São João deste ano, não era habitual em edições anteriores do FIG, quando o evento ainda não estava sob a responsabilidade total do município — algo que ocorreu apenas em 2024, após impasse com o Governo do Estado.

Leia Também FIG 2025: Confira a programação completa dos polos do Festival de Inverno de Garanhuns

Um dos episódios de maior repercussão ocorreu na sexta-feira (11), quando o prefeito subiu ao palco durante o show do cantor Anderson Neiff e chegou a usar óculos espelhados no estilo “Juliet”, característicos do universo do brega-funk.

A auditoria foi determinada pelo conselheiro Carlos Neves, após solicitação do Ministério Público de Contas, que ingressou com uma petição questionando o eventual uso do festival para fins de autopromoção do gestor.

Denúncia externa e alerta

Em nota, o TCE-PE informou que o conselheiro Carlos Neves já havia emitido um alerta ao prefeito no próprio dia da abertura do festival, advertindo sobre a proibição de uso da estrutura pública para fins pessoais, sob pena de violação ao princípio da impessoalidade administrativa.

O alerta foi feito no âmbito de um processo de medida cautelar, originado a partir de uma denúncia externa que pedia ao tribunal a proibição de manifestações públicas do prefeito durante o evento.

À época, porém, o conselheiro entendeu não haver fundamento para conceder a medida cautelar, pois os fatos denunciados ainda não tinham ocorrido. Ele optou, então, por emitir apenas o alerta ao prefeito, destacando que "não poderia ser alegado posteriormente desconhecimento do tema".

A auditoria instaurada agora também investigará se Albino descumpriu essa orientação.

Críticas à estrutura do festival

Além das questões envolvendo o prefeito, o Festival de Inverno de Garanhuns também tem sido alvo de críticas de artistas. No último sábado (12), durante sua apresentação, o cantor Zeca Baleiro reclamou da distância entre o público e o palco.

"A configuração do palco não é boa, deixa o público verdadeiro, o fã do artista, muito longe, atrás de um gradil segregador, que afasta a plateia e dificulta qualquer possível interação", disse o artista, em nota.

Baleiro também criticou a qualidade do som: "O som é péssimo, não condiz com a reputação do festival. Não economizem com isso, afinal, o palco é para shows de música, não para discursos políticos."

O Festival de Inverno de Garanhuns segue até o próximo dia 27 de julho, com programação nacional no Polo Mestre Dominguinhos.

Prefeitura de Garanhuns



A reportagem procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura de Garanhuns, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.