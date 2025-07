FIG 2025: Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo são destaques da sexta-feira no Festival de Inverno de Garanhuns

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) promete movimentar a cidade nesta sexta-feira (18), com uma maratona cultural que vai das artes visuais à música, passando pelo teatro e gastronomia.

O grande destaque da noite será o Palco Mestre Dominguinhos, que recebe shows muito aguardados de Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo — nomes consagrados da música brasileira que devem lotar a principal área do evento.

Você confere a lista com todos os polos e os horários no final da matéria.

A programação no Polo Mestre Dominguinhos começa às 20h, com Rogério e Os Cabra (PE), aquecendo o público para Elba Ramalho, que sobe ao palco às 21h. Às 22h40, é a vez de Alceu Valença trazer seus clássicos, e a noite se encerra com o romantismo e a poesia de Geraldo Azevedo, às 0h30.

Mais palcos do FIG

Imagem mostra a multidão reunida para show no Palco Mestre Dominguinhos, no Festival de Inverno de Garanhuns - PREFEITURA DE GARANHUNS/DIVULGAÇÃO

Além do Palco Mestre Dominguinhos, o FIG oferece várias outras opções na sexta-feira. Na música, o Palco Pop Zé da Macuca traz nomes da nova cena pernambucana, como Igor de Carvalho (18h), Barro (19h10) e Almério (20h30). Já o Palco Estação, no Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti, recebe um show acústico da cantora Fran, do Rio de Janeiro, às 18h.

O Palco Forró Zé da Macuca mantém a energia da festa madrugada adentro, com apresentações de Cláudio José (22h20), Vitória do Pife (23h30) e Josildo Sá (0h50), garantindo o arrasta-pé até o fim da noite.

Teatro do FIG

Na cena teatral, o público poderá conferir às 19h, no Teatro Reinaldo de Oliveira (Sesc Garanhuns), o espetáculo "Romeu e Julieta – Cordel de Ariano Suassuna", encenado por Aramis Trindade. A música erudita também tem espaço com o XVIII Virtuosi na Serra, que apresenta a Orquestra Jovem de Pernambuco ao lado do contratenor Edson Cordeiro, às 19h30, no Seminário São José.

Para quem aprecia as artes visuais, a Galeria Galpão abre, de 18 a 27 de julho, diversas exposições, como "Olinda Encantada: Entre Becos e Gigantes", de Caio Lenda; "Raízes do Mangue", de Carla Montanha e Sérgio Esteban; além de trabalhos de nomes como PV Ferraz, Renata Mesquita, Socorrinho Gueiros e Nana Buruku.

A programação inclui ainda a mostra gastronômica “Bolo de Noiva: Patrimônio Pernambucano”, com Gisele Estevão de Lima, às 15h.

Confira a programação do FIG nesta sexta-feira (18):

Artes Visuais e Fotografia - Galeria Galpão (18 a 27 de julho)

Olinda Encantada: Entre Becos e Gigantes - Caio Lenda (PE)

Raízes do Mangue - Carla Montanha (PE) E Sérgio Esteban (ARG)

Projeto Xilogravura nas Escolas - Exposição Cosmovisões - Cacau Arcoverde (PE)

Retrato Oco - PV Ferraz (PE)

Travessias Ancestrais - Renata Mesquita (PE)

O Que Me Move - Socorrinho Gueiros (PE)

Exposição Fotográfica Frágil: Manuseie Com Cuidado - Nivaldo Rodrigues de Carvalho (PE)

Amarelo: Retratos do Cotidiano no Cristo do Magano - Pedro Henrique Torquato (PE)

Sertões: Ecos de um Território Particular - Dalciane Gomes Rodrigues (PE)

Atmosfera - Nana Buruku - Marcia Bomfim (PE)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo Alakazam

Gastronomia - Galeria Galpão

15h - Bolo de Noiva: Patrimônio Pernambucano - Gisele Estevão de Lima

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h - Fran - Acústico (RJ)

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Igor de Carvalho (PE)

19h10 - Barro (PE)

20h30 - Almério (PE)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - Romeu e Julieta - Cordel de Ariano Suassuna - Aramis Trindade (PE)

XVIII Virtuosi na Serra (Seminário São José)

19h30 - Orquestra Jovem de Pernambuco - Edson Cordeiro regida por Nilson Galvão

Polo Mestre Dominguinhos

20h - Rogério e Os Cabra (PE)

21h - Elba Ramalho (PB)

22h40 - Alceu Valença (PE)

0h30 - Geraldo Azevedo (PE)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Cláudio José (PE)

23h30 - Vitória do Pife (PE)

0h50 - Josildo Sá (PE)

