PL convoca reunião para discutir operação da PF contra Bolsonaro

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), convocou uma reunião com parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro para discutir estratégias e os desdobramentos da operação da Polícia Federal (PF) realizada nesta sexta-feira, 18.

De acordo com Sóstenes, o encontro ocorrerá às 11h, de forma virtual, por meio da plataforma Zoom. “A conversa será feita pelo Zoom”, afirmou ao Broadcast Político.

Segundo o deputado, a escolha do formato remoto foi motivada pelo recesso parlamentar, período em que a maioria dos congressistas retorna aos seus Estados.

Medidas impostas pelo STF

Bolsonaro foi alvo de mandado de busca e apreensão autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A Corte também determinou a aplicação de medidas restritivas, entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

Após após deixar a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, onde foi instalado o dispositivo, Bolsonaro fez declarações à imprensa. Durante entrevista, afrimou que iria para a sede do PL, de onde deve participar da reunião remotamente.

A PF aponta que o ex-presidente tem atuado para dificultar o andamento do processo que investiga a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. As ações, segundo o órgão, podem configurar crimes como coação no curso do processo, obstrução de Justiça e atentado contra a soberania nacional.

Restrições ao ex-presidente

Além da tornozeleira, Bolsonaro também deve cumprir recolhimento domiciliar das 19h às 7h em dias úteis, e em período integral aos fins de semana.

Está proibido de utilizar redes sociais, manter contato com diplomatas ou embaixadores estrangeiros, bem como com outros réus e investigados no Supremo.

