O que diz a defesa de Bolsonaro sobre operação da Polícia Federal

Em nota, defesa do ex-presidente afirmou ter recebido com "surpresa e indignação" as medidas cautelares determinadas nesta sexta-feira (18)

Após a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão e impor medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os advogados do ex-mandatário divulgaram nota oficial nesta sexta-feira (18) em que reagem às decisões determinadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Na manifestação, a defesa afirmou que recebeu as determinações com "surpresa e indignação", e classificou as restrições como severas, destacando que Bolsonaro sempre teria cumprido as ordens judiciais anteriores.

"A defesa do ex-Presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial", diz o comunicado.

Medidas incluem tornozeleira e veto a redes sociais

As medidas cautelares determinadas nesta sexta-feira incluem o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de utilizar redes sociais e o recolhimento domiciliar noturno, entre 19h e 7h.

A decisão foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito da Petição n.º 14129, que tramita no Supremo Tribunal Federal.

Os mandados foram cumpridos em Brasília, na residência de Jair Bolsonaro e em endereços ligados ao Partido Liberal. A operação integra uma investigação em curso, cujo conteúdo detalhado segue sob sigilo.

Partido Liberal publica nota oficial em apoio a Bolsonaro

O Partido Liberal (PL) publicou nas redes sociais uma manifestação de apoio a Bolsonaro: "Nosso capitão @jairmessiasbolsonaro nunca fugiu da luta. Hoje, mais do que nunca, mostramos que ele não está sozinho. Estamos juntos, presidente!", diz a postagem no perfil oficial da legenda.

Poucos minutos depois, o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, assinou nota oficial do partido sobre o assunto. Confira na íntegra:

"O Partido Liberal manifesta estranheza e repúdio diante da ação da Polícia Federal realizada nesta sexta-feira (18), que incluiu mandados de busca na residência do presidente Jair Bolsonaro e na sala que ocupa na sede nacional do partido. Se o presidente Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades, o que justifica uma atitude dessa? O PL considera a medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal desproporcional, sobretudo pela ausência de qualquer resistência ou negativa por parte do presidente Bolsonaro em colaborar com todos os órgãos de investigação. Reafirmamos nossa confiança no presidente Jair Bolsonaro, seu compromisso com o Estado Democrático de Direito e com a verdade."



