Bolsonaro responde a carta de Trump com vídeo; veja o que os dois disseram

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou um vídeo nesta quinta-feira (17) para responder à carta de apoio que recebeu do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agradecendo as palavras do líder americano, Bolsonaro voltou a se defender das acusações de tentativa de golpe de Estado, classificando o processo como a apuração de um "crime inexistente".

"Estou sendo julgado por um golpe de Estado, dado em um domingo, sem tropa, sem armas, com a minha presença nos Estados Unidos. Algo completamente incrível", ironizou Bolsonaro na gravação.

O ex-presidente afirmou que o objetivo do processo é, na verdade, retirá-lo da vida pública. "Querem, na verdade, me alijar do processo político, alijar a maior liderança da direita da América do Sul. E entendo que eleições sem oposição, sim, é um golpe", declarou.

Trump liga tarifas ao caso Bolsonaro

A carta de Donald Trump, que motivou o vídeo, foi publicada pelo próprio presidente americano em sua rede social. No texto, ele chama o Judiciário brasileiro de "sistema injusto" e pede o fim imediato do julgamento de seu aliado.

"Não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas; você foi um líder altamente respeitado e forte", escreveu Trump.

O ponto mais crítico da carta é a conexão direta que Trump faz entre a crise diplomática e a situação de Bolsonaro.

O presidente americano afirma que expressou sua insatisfação com o Brasil "publicamente e por meio da nossa política tarifária", em uma referência clara à ameaça de impor uma taxa de 50% sobre os produtos brasileiros.

Ao final de seu vídeo, Bolsonaro leu um trecho da carta, comentou sobre o "ridículo de censura" e agradeceu o apoio do americano: "Conte, claro, com a minha eterna gratidão".

O intercâmbio de mensagens entre os dois líderes adiciona um novo e explícito capítulo à crise entre Brasil e Estados Unidos, confirmando que as ameaças comerciais de Trump estão diretamente ligadas à pressão pela situação jurídica de Jair Bolsonaro.

Leia a carta na íntegra:

“Prezado Sr. Bolsonaro

Vi o tratamento terrível que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto que se voltou contra você. Esse julgamento deveria acabar imediatamente! Não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas; você foi um líder altamente respeitado e forte, que serviu bem ao seu país.

Compartilho seu compromisso com ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão — tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos — vindos do atual governo. Expressei fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar os opositores políticos e encerre esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto.”