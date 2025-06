Debate com candidatos à presidência do PT Pernambuco tem discursos por união da legenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O PT de Pernambuco realizou, na última terça-feira (18), o primeiro de cinco debates com os candidatos à presidência estadual do partido, o deputado federal Carlos Veras e o ex-deputado federal Fernando Ferro. A eleição acontece no dia 6 de julho, quando também serão escolhidos os dirigentes municipais e o presidente nacional da legenda.

O encontro foi realizado no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos de Pernambuco (SINDSEP). Embora os candidatos tenham defendido suas respectivas chapas, o clima foi de defesa da união dos petistas do estado. Veras e Ferro posaram juntos para fotos e, também juntos, gravaram vídeos dando gritos de ordem pela união do partido.



No início da campanha, vale lembrar, sete candidatos se inscreveram na disputa, mas cinco deles retiraram os nomes após tratativas internas e declararam apoio a Carlos Veras. Somente Fernando Ferro manteve a candidatura para o bate chapa.



PT fez debate com candidatos à presidência do diretório estadual de Pernambuco - Divulgação/PT

Carlos Veras declarou que, caso eleito, vai ouvir as bases estaduais e nacionais para fortalecer e ampliar o projeto político do partido. Ele é apoiado pelos senadores Humberto Costa e Teresa Leitão, pelo atual presidente estadual do pertido, deputado Doriel Barros, e pela deputada estadual Rosa Amorim.

"Essa unidade não se restringe ao apoio formal, mas incorporando as diretrizes de cada uma dessas correntes e vai mais longe. Ninguém conseguirá conduzir o PT de Pernambuco sozinho, ainda mais neste contexto de dura disputa de um projeto de país com extrema direita. Precisamos ter a capacidade de dialogar, não apenas internamente, mas ter a grandeza de disputar as mentes e os corações, inclusive, daqueles que são vinculados a outros campos ideológicos, porque isoladamente não conseguiremos avançar para além da calçada de nossa sede”, afirmou Veras.

Já Fernando Ferro, que tem apoio das tendências Avante e Diálogo e Ação Petista, grupos críticos ao PT, defende uma maior autonomia e protagonismo do diretório estadual.

"Estamos reafirmando o que sempre defendemos: um PT com autonomia, que conversa com as bases, que valoriza a história da nossa militância e que não foge à luta. Seguimos firmes contra o avanço do fascismo, contra as privatizações das estatais e em defesa da educação e da soberania energética, construindo um partido que faça política para o povo, sem fechar espaços, sem se afastar das lutas populares", afirmou Ferro.

O debate reuniu lideranças do PT no estado, como os deputados estaduais João Paulo e Doriel Barros, o atual presidente do PT do Recife, Cirilo Mota, e a vereadora Kari Santos.



Os próximos debates do PT de Pernambuco serão realizados em Caruaru (18 de junho), Serra Talhada (19 de junho), Petrolina (2 de julho) e 5 de julho (Palmares).

No início de junho, o Recife também foi palco de um debate com os candidatos à presidência nacional do PT, reunindo Edinho Silva, Romênio Pereira, Rui Falcão e Valter Pomar.