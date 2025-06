Deputados aprovam contas do ex-governador Paulo Câmara

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em sessão realizada nesta terça-feira (17), a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou, por unanimidade, as contas do ex-governador de Pernambuco Paulo Câmara (PSB), de 2017 a 2022.

Nas redes sociais, o ex-governador, que atualmente preside o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), celebrou a aprovação das contas, destacando que sua gestão conseguiu "superar as maiores crises econômicas e sanitárias já vividas no Brasil".

"Servir ao povo de Pernambuco como governador foi a maior honra da minha trajetória profissional e concluir mais essa etapa, demonstra que conseguimos superar as maiores crises econômicas e sanitárias já vividas no Brasil, com avanços sociais, na execução de políticas públicas e com muita responsabilidade e transparência na aplicação dos recursos públicos", disse.

No último dia 4 de junho, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) havia emitido parecer pela aprovação das contas do ex-governador e encaminhado relatório à Alepe.

Após o parecer do TCE-PE, a análise ficou a cargo da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação (CFOT), sob presidência do deputado Antonio Coelho (UB). Após análise, a Comissão emitiu parecer pela aprovação das contas do ex-governador, mas com ressalvas para o ano de 2021.

