Incêndio atinge comunidade na Zona Oeste do Recife e teria feito vítimas

Os Bombeiros atuaram com diversas equipes, mas ainda não se posicionou oficialmente sobre o caso. As primeiras informações são de que há vítimas

Um incêndio de grandes proporções e que, pelas primeiras informações, teria deixado vítimas, atingiu a comunidade Nova Caxangá, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, na manhã deste sábado (29/11). O Corpo de Bombeiros atuou com diversas equipes na ocorrência, mas ainda não se posicionou oficialmente sobre o caso.

Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o fogo se alastrando rapidamente entre os barracos de madeira da comunidade, localizada próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá.

Incêndio na Zona Oeste do Recife deixa vítimas - Álvaro Torres

Há informações desencontradas sobre as razões do incêndio. Algumas informam que o fogo teria sido iniciado por um morador e direcionado a familiares. E que haveria pessoas mortas no local, inclusive crianças.

A reportagem está em atualização e à espera do posicionamento dos Bombeiros e da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS).

