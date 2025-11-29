Festa do morro: domingo terá missas, caminhada e shows culturais; confira programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com missas no santuário e no palco, caminhada pelo fim da violência contra mulheres e atrações culturais, domingo será um dia movimentado da festa

Clique aqui e escute a matéria

A 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, no Recife, continua neste domingo (30). A programação reúne missas, confissões, caminhada temática, momento mariano, novena solene e shows culturais, reforçando a tradição que atrai milhares de fiéis ao santuário anualmente.

As atividades começam cedo, com missas no santuário e no palco montado na praça. Logo às 8h, acontece a Caminhada Mundial de Enfrentamento à Violência contra Mulheres e Meninas, que deve reunir participantes de várias comunidades e movimentos sociais.

O dia segue com celebrações, momentos de oração e atendimento a fiéis. Às 16h, a Missa Solene será presidida pelo Pe. Fábio José de Farias Leite, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem.

Já à noite, o destaque é a Novena Solene, às 19h30, conduzida por Dom Nereudo Freire Henrique, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

A programação se encerra com duas apresentações culturais na praça do Morro: Banda Sanfonada, às 21h, e Dudu do Acordeon, às 22h.

Programação completa do domingo (30)

Missas

No Santuário: 7h, 9h, 11h, 12h e 14h

No palco: 8h, 10h e 18h

Atividades

8h — Caminhada Mundial de Enfrentamento à Violência contra Mulheres e Meninas

Confissões (manhã): 7h30 às 11h

Confissões (tarde): 14h30 às 17h

16h — Missa Solene, presidida pelo Pe. Fábio José de Farias Leite

18h — Momento Mariano (Santo Terço)

19h — Confissões (noite): 19h às 21h

19h30 — Novena Solene, presidida por Dom Nereudo Freire Henrique

Shows culturais