Festa do morro: domingo terá missas, caminhada e shows culturais; confira programação completa

Com missas no santuário e no palco, caminhada pelo fim da violência contra mulheres e atrações culturais, domingo será um dia movimentado da festa

Por Maria Clara Trajano Publicado em 29/11/2025 às 11:11
A 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, no Recife, continua neste domingo (30). A programação reúne missas, confissões, caminhada temática, momento mariano, novena solene e shows culturais, reforçando a tradição que atrai milhares de fiéis ao santuário anualmente.

As atividades começam cedo, com missas no santuário e no palco montado na praça. Logo às 8h, acontece a Caminhada Mundial de Enfrentamento à Violência contra Mulheres e Meninas, que deve reunir participantes de várias comunidades e movimentos sociais.

O dia segue com celebrações, momentos de oração e atendimento a fiéis. Às 16h, a Missa Solene será presidida pelo Pe. Fábio José de Farias Leite, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem.

Já à noite, o destaque é a Novena Solene, às 19h30, conduzida por Dom Nereudo Freire Henrique, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

A programação se encerra com duas apresentações culturais na praça do Morro: Banda Sanfonada, às 21h, e Dudu do Acordeon, às 22h.

Programação completa do domingo (30)

Missas

  • No Santuário: 7h, 9h, 11h, 12h e 14h
  • No palco: 8h, 10h e 18h

Atividades

  • 8h — Caminhada Mundial de Enfrentamento à Violência contra Mulheres e Meninas
  • Confissões (manhã): 7h30 às 11h
  • Confissões (tarde): 14h30 às 17h
  • 16h — Missa Solene, presidida pelo Pe. Fábio José de Farias Leite
  • 18h — Momento Mariano (Santo Terço)
  • 19h — Confissões (noite): 19h às 21h
  • 19h30 — Novena Solene, presidida por Dom Nereudo Freire Henrique

Shows culturais

  • 21h — Banda Sanfonada
  • 22h — Dudu do Acordeon

