Caminhão baú tomba na BR101 engarrafando trânsito na região
Tombamento do veículo em Ponte dos Carvalhos ocorreu após pane geral e causa retenção na BR-101; trânsito flui apenas por uma faixa no sentido Cabo
Sinistro de trânsito foi registrado na BR-101, em Ponte dos Carvalhos, no sentido Cabo de Santo Agostinho, quando um caminhão baú tomba após uma pane geral, ficando atravessado na rodovia e deixa apenas uma faixa liberada para passagem dos veículos. As informações são da TV Jornal.
Situação das vítimas
A vítima apresentou escoriações na mão esquerda. Não há outras informações sobre feridos no local. Segundo informações repassadas no local, o caminhão teria perdido o controle após uma pane geral no veículo. A dinâmica completa ainda será analisada pelas autoridades responsáveis.
A via segue com apenas uma faixa liberada no sentido Cabo de Santo Agostinho, e o tráfego permanece lento devido ao posicionamento do veículo tombado. O caso será apurado pelos órgãos competentes.
