Caminhão baú tomba na BR101 engarrafando trânsito na região

Tombamento do veículo em Ponte dos Carvalhos ocorreu após pane geral e causa retenção na BR-101; trânsito flui apenas por uma faixa no sentido Cabo

Por TV Jornal Publicado em 28/11/2025 às 8:22
O caminhão baú tombou e ficou atravessado na pista, restringindo o fluxo de veículos à faixa da esquerda
O caminhão baú tombou e ficou atravessado na pista, restringindo o fluxo de veículos à faixa da esquerda

Sinistro de trânsito foi registrado na BR-101, em Ponte dos Carvalhos, no sentido Cabo de Santo Agostinho, quando um caminhão baú tomba após uma pane geral, ficando atravessado na rodovia e deixa apenas uma faixa liberada para passagem dos veículos. As informações são da TV Jornal.

Situação das vítimas

A vítima apresentou escoriações na mão esquerda. Não há outras informações sobre feridos no local. Segundo informações repassadas no local, o caminhão teria perdido o controle após uma pane geral no veículo. A dinâmica completa ainda será analisada pelas autoridades responsáveis.

A via segue com apenas uma faixa liberada no sentido Cabo de Santo Agostinho, e o tráfego permanece lento devido ao posicionamento do veículo tombado. O caso será apurado pelos órgãos competentes.

