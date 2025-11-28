fechar
Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (28 a 30/11)

Segundo a Apac, fim de semana será sem chuva no estado e a maré terá picos altos no sábado e no domingo, favorecendo atividades no início da manhã

Por JC Publicado em 28/11/2025 às 6:53
Bairro do Recife em dia de sol
Bairro do Recife em dia de sol - Tião Siqueira

A sexta-feira começa quente em Pernambuco e inaugura um fim de semana sem previsão de chuva, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas seguem elevadas no estado e a tábua da maré indica melhores condições na manhã e no meio da tarde de sábado e domingo.

Temperaturas desta sexta-feira

Segundo o Inmet, o dia amanhece abafado no litoral e quente no interior. Em Recife, os termômetros variam de 23 a 32 graus, com umidade em torno de 90 por cento no início da manhã. Caruaru registra mínima de 18 e máxima de 31 graus.

No Sertão, Serra Talhada chega aos 38 graus após mínima de 19, enquanto Petrolina oscila entre 23 e 35 graus. Vitória de Santo Antão e Carpina apresentam máximas de 32 graus, com umidade elevada nas primeiras horas do dia.

Previsão de chuva para o fim de semana

A Apac mantém previsão de tempo seco durante todo o fim de semana. Sexta, sábado e domingo não têm indicação de precipitações na Mata Norte, Região Metropolitana, Mata Sul, Agreste, Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco.

O padrão atmosférico permanece estável, com sol predominante e baixa variação entre os dias.

Tábua da maré para fim de semana

A maré terá ciclos acentuados entre sábado e domingo, com picos favoráveis para atividades esportivas, caminhadas na praia e banho com mar mais exposto durante a manhã.

Sábado (29/11)

A preamar atinge aproximadamente 1.90 m às 22h14, enquanto a baixa-mar chega a cerca de 0.84 m às 15h55. O período mais indicado para quem busca faixa de areia mais larga e mar mais calmo é entre o fim da manhã e o início da tarde.

Domingo (30/11)

A preamar alcança 1.99 m por volta das 23h17 e a baixa-mar chega a 0.74 m às 17h06. O amanhecer e o meio da tarde são os momentos mais confortáveis para atividades na orla.

