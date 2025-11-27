fechar
Segurança | Notícia

Três suspeitos são mortos em operação policial no Agreste de Pernambuco

Polícia Militar afirmou que foi recebida a tiros ao tentar prender grupo suspeito de roubos de cargas no município de Paranatama, na quarta-feira (26)

Por Raphael Guerra Publicado em 27/11/2025 às 11:36
Armas e munições foram apreendidas após troca de tiros entre policiais e suspeitos em Paranatama, no Agreste de Pernambuco
Armas e munições foram apreendidas após troca de tiros entre policiais e suspeitos em Paranatama, no Agreste de Pernambuco - DIVULGAÇÃO

Três homens suspeitos de integrar um grupo especializado no roubo de cargas foram mortos durante operação policial no município de Paranatama, no Agreste de Pernambuco, nessa quarta-feira (26). 

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) e da Polícia Civil foram até a zona rural da cidade atrás dos suspeitos, que estariam escondidos em uma casa. 

"Ao chegarem ao local, a equipe foi recebida a tiros por cinco indivíduos, que efetuaram disparos contra o policiamento. Diante da injusta agressão, os policiais revidaram, resultando em três indivíduos feridos", informou, em nota, a PM.

Segundo a Corporação, os suspeitos feridos foram levados para um hospital local, mas não resistiram aos ferimentos. 

As vítimas foram um homem de 21 anos, outro de 22 anos e um terceiro, ainda sem identificação. Já dois suspeitos que estavam no imóvel conseguiram fugir. 

A Polícia Militar informou que foram apreendidos três armas de fogo, 24 munições (cinco deflagradas), três carregadores, um carro e uma moto.

MORTES EM AÇÕES POLICIAIS CRESCEM EM PERNAMBUCO

Os registros de mortes em ações policiais cresceram em Pernambuco, de acordo com as estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS).

Entre janeiro e outubro deste ano, 66 casos foram somados. No mesmo período de 2024, foram 49. O aumento, até agora, é de 34,69%.

 

