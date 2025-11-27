Petrobras reduz plano de investimentos para US$ 109 bi entre 2026 e 2030
Do total de investimentos, US$ 78 bilhões serão voltados ao setor de Exploração e Produção, US$ 1 bilhão a mais do que o plano vigente
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 27, um recuo de 1,8% em seu plano de negócios (PN) para os próximos cinco anos. No período de 2026-2030, a estatal prevê US$ 109 bilhões de investimentos totais (Capex). A informação foi adiantada pela Broadcast no início da noite. Para 2026, o Capex informado em US$ 19,4 bi, contra US$ 19,6 bi previstos no atual plano.
Este é o segundo plano apresentado pela companhia sob o comando de Magda Chambriard.
No horizonte do PN 2026-30, a Petrobras prevê US$ 91 bilhões em projetos da Carteira em Implantação e US$ 18 bilhões na Carteira em Avaliação, "composta por oportunidades com menor grau de maturidade", diz o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta.
Do total de investimentos do novo plano, US$ 78 bilhões serão voltados ao setor de Exploração e Produção (E&P), US$ 1 bilhão a mais do que o plano vigente entre 2025-2029.
No entanto, o investimento em implantação de projetos da área caiu para US$ 69 bilhões ante US$ 76 bilhões do atual plano. Já o investimento em Refino, Transporte e Comercialização (RTC) foi mantido em US$ 20 bilhões.
De acordo com o documento, as medidas para otimizar custos devem gerar uma redução média anual de 8,5% ou US$ 12 bilhões em economia nos gastos operacionais gerenciáveis entre 2025 e 2030.