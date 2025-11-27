Petrobras reduz plano de investimentos para US$ 109 bi entre 2026 e 2030

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Do total de investimentos, US$ 78 bilhões serão voltados ao setor de Exploração e Produção, US$ 1 bilhão a mais do que o plano vigente

Clique aqui e escute a matéria

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 27, um recuo de 1,8% em seu plano de negócios (PN) para os próximos cinco anos. No período de 2026-2030, a estatal prevê US$ 109 bilhões de investimentos totais (Capex). A informação foi adiantada pela Broadcast no início da noite. Para 2026, o Capex informado em US$ 19,4 bi, contra US$ 19,6 bi previstos no atual plano.

Este é o segundo plano apresentado pela companhia sob o comando de Magda Chambriard.

No horizonte do PN 2026-30, a Petrobras prevê US$ 91 bilhões em projetos da Carteira em Implantação e US$ 18 bilhões na Carteira em Avaliação, "composta por oportunidades com menor grau de maturidade", diz o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta.

Do total de investimentos do novo plano, US$ 78 bilhões serão voltados ao setor de Exploração e Produção (E&P), US$ 1 bilhão a mais do que o plano vigente entre 2025-2029.

No entanto, o investimento em implantação de projetos da área caiu para US$ 69 bilhões ante US$ 76 bilhões do atual plano. Já o investimento em Refino, Transporte e Comercialização (RTC) foi mantido em US$ 20 bilhões.

De acordo com o documento, as medidas para otimizar custos devem gerar uma redução média anual de 8,5% ou US$ 12 bilhões em economia nos gastos operacionais gerenciáveis entre 2025 e 2030.