fechar
Economia | Notícia

Quem apostar contra a empresa, vai perder, afirma presidente da Petrobras

Presidente da Petrobras destacou que nos primeiros nove meses deste ano de 2025, os investimentos saltaram 28,6%, para US$ 14 bilhões

Por Estadão Conteúdo Publicado em 07/11/2025 às 19:02
Magda Chambriard diz que foco é petróleo. Energia solar, eólica e hidrogênio verde só depois de 2035
Magda Chambriard diz que foco é petróleo. Energia solar, eólica e hidrogênio verde só depois de 2035 - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou em uma rede social que os resultados do terceiro trimestre do ano reforçam uma máxima que a executiva costuma repetir: quem apostar contra a empresa, vai perder. Ela enalteceu o resultado da companhia no período e afirmou que a estatal está preparada para mais 72 anos.

"Apesar de uma queda de Brent de aproximadamente US$ 11 por barril entre o 3T24 e o 3T25 (-14%), o Ebitda da Exploração e Produção (E&P) cresceu U$ 300 milhões, fruto do impressionante crescimento da produção de 17%, decorrente do aumento da eficiência operacional, melhor gestão de reservatórios e do topo de produção do FPSO Almirante Tamandaré", disse Magda em uma rede social.

Ela destacou que nos primeiros nove meses do ano, os investimentos saltaram 28,6%, para US$ 14 bilhões. "São diversas frentes de trabalho que se traduzem em resultados concretos para a companhia, seus acionistas e para a sociedade brasileira", afirmou.

ATUAÇÃO DA PETROBRAS

Tendo como pano de fundo o início da COP30, e os frequentes questionamentos sobre a exploração da Margem Equatorial, Magda destacou que nas últimas sete décadas de existência da empresa, a Petrobras se tornou a viabilizadora do primeiro produto de exportação do Brasil, o petróleo.

"Mas o mundo mudou, e o Brasil mudou junto. Demandas por petróleo tiveram seu ritmo de crescimento quase anulado, o preço está em franco declínio e a sociedade nos demanda mais energia limpa", disse ela em postagem no período da manhã desta sexta.

Segundo a executiva, a Petrobras sempre foi um pilar de energias renováveis, como etanol, biodiesel, solar e dona do primeiro projeto de energia eólica do País.

"Em um mundo geopoliticamente instável, de preços baixos e maior demanda por renováveis, demos início às tratativas da empresa para os próximos 72 anos, com muito esforço de adaptação e muito empenho do time Petrobras e parceiros. Com determinação, não há o que essa empresa não possa entregar ao País. Os resultados do terceiro trimestre de 2025 que o digam", afirmou Magda, completando que "como tenho dito, quem apostar contra vai perder! Time que é time garante a vanguarda!", concluiu.

 
 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Luciano Bushatsky Andrade de Alencar: ZPEs: o novo passaporte do Brasil para a economia digital
OPINIÃO

Luciano Bushatsky Andrade de Alencar: ZPEs: o novo passaporte do Brasil para a economia digital
BC mantém juros básicos em 15% ao ano pela terceira vez seguida
Economia

BC mantém juros básicos em 15% ao ano pela terceira vez seguida

Compartilhe

Tags