Quem apostar contra a empresa, vai perder, afirma presidente da Petrobras

Presidente da Petrobras destacou que nos primeiros nove meses deste ano de 2025, os investimentos saltaram 28,6%, para US$ 14 bilhões

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou em uma rede social que os resultados do terceiro trimestre do ano reforçam uma máxima que a executiva costuma repetir: quem apostar contra a empresa, vai perder. Ela enalteceu o resultado da companhia no período e afirmou que a estatal está preparada para mais 72 anos.

"Apesar de uma queda de Brent de aproximadamente US$ 11 por barril entre o 3T24 e o 3T25 (-14%), o Ebitda da Exploração e Produção (E&P) cresceu U$ 300 milhões, fruto do impressionante crescimento da produção de 17%, decorrente do aumento da eficiência operacional, melhor gestão de reservatórios e do topo de produção do FPSO Almirante Tamandaré", disse Magda em uma rede social.

Ela destacou que nos primeiros nove meses do ano, os investimentos saltaram 28,6%, para US$ 14 bilhões. "São diversas frentes de trabalho que se traduzem em resultados concretos para a companhia, seus acionistas e para a sociedade brasileira", afirmou.

ATUAÇÃO DA PETROBRAS

Tendo como pano de fundo o início da COP30, e os frequentes questionamentos sobre a exploração da Margem Equatorial, Magda destacou que nas últimas sete décadas de existência da empresa, a Petrobras se tornou a viabilizadora do primeiro produto de exportação do Brasil, o petróleo.

"Mas o mundo mudou, e o Brasil mudou junto. Demandas por petróleo tiveram seu ritmo de crescimento quase anulado, o preço está em franco declínio e a sociedade nos demanda mais energia limpa", disse ela em postagem no período da manhã desta sexta.

Segundo a executiva, a Petrobras sempre foi um pilar de energias renováveis, como etanol, biodiesel, solar e dona do primeiro projeto de energia eólica do País.

"Em um mundo geopoliticamente instável, de preços baixos e maior demanda por renováveis, demos início às tratativas da empresa para os próximos 72 anos, com muito esforço de adaptação e muito empenho do time Petrobras e parceiros. Com determinação, não há o que essa empresa não possa entregar ao País. Os resultados do terceiro trimestre de 2025 que o digam", afirmou Magda, completando que "como tenho dito, quem apostar contra vai perder! Time que é time garante a vanguarda!", concluiu.

